Никита Филатов: «Жаль «Торонто», в серии с «Бостоном» все нелогично и нелепо. Вылеты в первом раунде должны когда-нибудь закончиться»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Никита Филатов Морган Райлли Вильям Нюландер Давид Пастрняк Илья Самсонов Остон Мэттьюс Джереми Сваймен Хоккей

Никита Филатов поделился мнением о седьмом матче между «Торонто» и «Бостоном».

Канадская команда уступила со счетом 1:2 в овертайме, проиграла серию (3-4) и завершила сезон. 

«Игра шла до гола. «Торонто» на 49-й минуте забросил вполне себе красивую шайбу: Мэттьюс исполнил, Нюландер попал. Очевидно, что не стоит пропускать через минуту такой нелепый гол.

В этой серии все нелогично и нелепо. Например, Мэттьюс сыграл в четырех матчах, и в каждом из них «Торонто» проиграл. Идем дальше.

В «Торонто» не пойми как менялись вратари. «Бостон» тоже начинал с этого. Обе команды ни к чему не пришли, но в случае с «Брюинз» ставка на Сваймена сыграла хотя бы потому, что они прошли дальше.

Ответный гол «Бостона». Некоторые начинают винить в нем Самсонова, но он в том моменте абсолютно ничего не видел. Защитник просто набросил и попал в ближнюю девятку. Непонятно, почему «Торонто» играл так пассивно в той смене, почему он пропустил сразу же после заброшенной шайбы.

Что касается победного гола «Бостона» в овертайме… Можно, наверное, винить Райлли в том, что он сыграл нерасторопно и дал Пастрняку вылезти на ворота. Вброс шайбы в закругление, конечно, был осознанным, но что она так отскочит в середину – этого, я думаю, никто не ожидал. Все в целом в этой серии – одно большое стечение обстоятельств.

Мне жаль «Торонто». Все эти вылеты в первом раунде должны когда-нибудь закончиться. С другой стороны, болельщики «Бостона», думаю, тоже бы обалдели, если бы их команда второй год подряд вылетела из первого раунда, ведя по ходу серии со счетом 3-1.

Очень крутая, интересная и насыщенная серия», – сказал экс-игрок команд НХЛ Никита Филатов

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5 комментариев
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Ну тут не согласен. Торонто логичен и последователен же много лет.
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Так они в прошлом году обнулились и можно на следующие 12 лет по обкатанной схеме
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Конечно закончатся! когда в перестройку уйдут. не то чтобы вылеты, там выходов не будет)
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Как же там поливают в комментах Самсонова и команду болелы Мейпл лифс. Это просто жесть. Самсонову по человечески сочувствую.
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"В «Торонто» не пойми как менялись вратари." Чего непонятного? Начали с Самсоновым. Тот откровенно плохой результат давал, поменяли. Но перед 7-ой игрой Уолл травмировался и были вынуждены обратно Самсонова ставить.
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