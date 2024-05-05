Никита Филатов считает, что «Рейнджерс» могут взять Кубок Стэнли: «Могу еще добавить «Вегас» к претендентам»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Никита Филатов Хоккей

Никита Филатов считает, что «Рейнджерс» могут взять Кубок Стэнли.

«На мой взгляд, «Рейнджерс» — команда-контендер. Еще могу добавить к претендентам на Кубок Стэнли «Вегас». По ходу плей-офф взгляды, конечно, меняются.

Но, на мой взгляд, у «Рейнджерс» хорошие шансы. Если они сумеют пройти в следующем раунде «Каролину», то дальше дела у них пойдут веселее. Мне кажется, они могут взять Кубок», – сказал бывший нападающий молодежной сборной России.

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5 комментариев
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Ну вот реально, не кажется мне Филатов хоккейным экспертом.
Все эти его сегодняшние цитаты - сплошное поверхностное мышление.
Какого то объективного анализа не услышал.
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Если и пройдут Каролину, то Флорида будет помощнее. У них вратарь лучше и топ-6 зажигает.
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Ответ trouble_shooter
Ну вот реально, не кажется мне Филатов хоккейным экспертом. Все эти его сегодняшние цитаты - сплошное поверхностное мышление. Какого то объективного анализа не услышал.
А какого мышления вы от него хотите?)
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Если Рейнджерс пройдут Каролину, выиграют финал конференции и финал Кубка Стенли, то они, скорее всего, станут чемпионами
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Игроком он был слабеньким и экспертом стал таким же. Мнение хоккейного эксперта Филатова - Филькина грамота))
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