Никита Филатов считает, что «Рейнджерс» могут взять Кубок Стэнли: «Могу еще добавить «Вегас» к претендентам»

Никита Филатов считает, что «Рейнджерс» могут взять Кубок Стэнли.

«На мой взгляд, «Рейнджерс» — команда-контендер. Еще могу добавить к претендентам на Кубок Стэнли «Вегас». По ходу плей-офф взгляды, конечно, меняются.

Но, на мой взгляд, у «Рейнджерс» хорошие шансы. Если они сумеют пройти в следующем раунде «Каролину», то дальше дела у них пойдут веселее. Мне кажется, они могут взять Кубок», – сказал бывший нападающий молодежной сборной России.