Торонто – Бостон: прогноз на шестой матч 3 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 2 – 3 (1 : 5, 3 : 2, 2 : 4, 1 : 3, 2 : 1 ОТ)

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Интересно, на что рассчитывали хоккеисты «Бостон Брюинз» с такой игрой как в первом периоде пятого матча. Складывалось ощущение, что серия у них уже в кармане, «Торонто» не сможет выиграть три игры подряд, а уж на своей площадке мы как-нибудь одну из двух возьмем. Абсолютная пассивность. Джереми Сваймену пришлось трудиться по полной программе, учитывая, что гости нанесли за 20 минут 12 бросков по воротам, а хозяева ответили всего двумя. Хоккеисты «Торонто» выиграли 16 вбрасываний из 20. Тут ведь еще пришлось играть за того парня. Лучший бомбардир регулярки Остон Мэттьюс на утренней раскатке почувствовал боль и на матч не вышел. О причине болевых ощущений не сообщалось. Потеря серьезная несмотря на то, что нападающий пока в серии не блещет.

При всем преимуществе «кленовых листьев» — парадокс. Может быть игроки «Брюинз» были правы, ведь счет после первого периода был ничейным 1 : 1. На шестой минуте матча отличился Джейк Маккейб с передачи Митча Марнера, а Трент Фредерик на 14-й минуте сравнял счет. Только ближе к середине второго периода «Бостон» смог выровнять игру и заставил больше трудиться голкипера гостей Джозефа Уолла. Как и ожидалось, пятую игру в основе начал он, а Илья Самсонов оказался на скамейке запасных. Моменты возникали у ворот обеих команд, но 60 минут не хватило для выявления победителя. Овертайм продлился чуть меньше двух с половиной минут. Победная шайба на счету Мэттью Найза, а среди ассистентов Илья Любушкин. «Бостон Брюинз» играют с огнем, ведь и в прошлом году она вели в серии с «Флоридой» 3 – 1, но в итоге во второй раунд вышли «Пантерз». Коэффициенты букмекеров на шестой матч серии.

победа «Торонто Мейпл Лифс» — от 2,39 (BetBoom) до 2,48 (Olimpbet)

победа «Бостон Брюинз» — от 2,52 (Лига Ставок) до 2,60 (Pari)

Где смотреть шестой матч Торонто – Бостон

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