Торонто – Бостон где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 3 мая
В пятницу, 3 мая, сыграют Торонто и Бостон в шестом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Scotiabank Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торонто – Бостон
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Торонто
- Бостон – Торонто : 1 – 2
- Торонто – Бостон : 1 – 3
- Торонто – Бостон : 2 – 4
- Бостон – Торонто : 2 – 3
- Бостон – Торонто : 5 – 1
Последние матчи Бостон
- Бостон – Торонто : 1 – 2
- Торонто – Бостон : 1 – 3
- Торонто – Бостон : 2 – 4
- Бостон – Торонто : 2 – 3
- Бостон – Торонто : 5 – 1
Прогноз на шестой матч Торонто – Бостон
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