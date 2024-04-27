Ничушкин стал автором победной шайбы «Колорадо» в 3-м матче серии с «Виннипегом». У него 3 гола в 3 играх в этом плей-офф

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин стал автором победной шайбы в 3-м матче серии с «Виннипегом».

«Колорадо» обыграл «Джетс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:2, 2-1), забив 5 безответных голов в третьем периоде. 

Россиянин был признан второй звездой встречи (в тройку также вошли Кейси Миттлстадт с 0+3 и Нэтан Маккиннон с 1+1). В его активе 3 шайбы в 3 матчах в текущем плей-офф. 

Сегодня Ничушкин (22:36, 6:44 – в большинстве, 0:51 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и применил 2 силовых приема. 

10 комментариев
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Кубковый человек
+14
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+14
настоящий Рок-н-Рольщик.
и в жизни успевает потусить, насладиться молодостью и в хоккей играет как бистяра.
Здоровье как у коня нужно для такого!)
Валера мой герой!
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На Конн Смайт идёт!
+8
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В прошлом году без Валеры, в первом раунде Сиэтлу слетели, в этом опять за Кубком.
+4
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+4
Ответ ovi1000
В прошлом году без Валеры, в первом раунде Сиэтлу слетели, в этом опять за Кубком.
Дело говоришь.
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+2
Молодец Нич.
+1
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Георгиев хоть взял себя в руки кажется. Держится в рамках приличий последние две игры.
+1
-1
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Все-таки насколько на Западе интересней хоккей. а может просто вратари слабые ?!
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