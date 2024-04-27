Ничушкин стал автором победной шайбы «Колорадо» в 3-м матче серии с «Виннипегом». У него 3 гола в 3 играх в этом плей-офф

Валерий Ничушкин стал автором победной шайбы в 3-м матче серии с «Виннипегом».

« » обыграл «Джетс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:2, 2-1), забив 5 безответных голов в третьем периоде.

Россиянин был признан второй звездой встречи (в тройку также вошли Кейси Миттлстадт с 0+3 и Нэтан Маккиннон с 1+1). В его активе 3 шайбы в 3 матчах в текущем плей-офф.

Сегодня Ничушкин (22:36, 6:44 – в большинстве, 0:51 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и применил 2 силовых приема.