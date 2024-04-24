Разин о футбольных тренерах, обещавших набить тату или сбрить усы в честь успеха: «Я болельщиков «Металлурга» и так удивил и порадовал, поэтому не буду делать ничего экстраординарного»

Теги Металлург Мг Первая лига Шинник Александр Побегалов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин не планирует отмечать победу в Кубке Гагарина особым образом.

– Главный тренер «Шинника» Андрей Побегалов (Александр – прим. Sports) обещал набить татуировку, если спасет команду от вылета. Он с задачей справился и татуировку сделал. Другой российский футбольный тренер обещал сбрить усы. На какой необычный поступок готовы вы в честь чемпионства?

– Татуировка у меня есть, волос нет, поэтому в этом плане ничего не буду делать. Думаю, я болельщиков клуба и так удивил и порадовал, поэтому не буду делать ничего экстраординарного, – сказал главный тренер «Металлурга».

Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России: от драки за «Ижсталь» до Кубка Гагарина

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17 комментариев
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В составе «Металлурга» Андрей Разин становился Чемпионом России (1999, 2001). Серебряный призер (1998) и бронзовый призер (1995, 2000) чемпионатов страны. Обладатель Кубка России (1998). Чемпион Евролиги (1999, 2000). Обладатель Суперкубка Европы (2000). Автор «золотого паса» в финальном матче Евролиги 1999 г., автор «золотого дубля» в финальном матче Евролиги 2000 года. За результативное выступление связки «Разин-Гольц» болельщики прозвали это сочетание «Раз и Гол».
Лучший бомбардир чемпионата России (2001), обладатель «Золотого шлема» (2001), обладатель «Золотой клюшки» как самый ценный игрок чемпионата России (2001), участник матчей звезд Суперлиги (2001, 2002, 2003).
А сегодня и в качестве тренера стал обладателем кубка Гагарина. Легенда!
+24
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+24
Ответ Санёк
В составе «Металлурга» Андрей Разин становился Чемпионом России (1999, 2001). Серебряный призер (1998) и бронзовый призер (1995, 2000) чемпионатов страны. Обладатель Кубка России (1998). Чемпион Евролиги (1999, 2000). Обладатель Суперкубка Европы (2000). Автор «золотого паса» в финальном матче Евролиги 1999 г., автор «золотого дубля» в финальном матче Евролиги 2000 года. За результативное выступление связки «Разин-Гольц» болельщики прозвали это сочетание «Раз и Гол». Лучший бомбардир чемпионата России (2001), обладатель «Золотого шлема» (2001), обладатель «Золотой клюшки» как самый ценный игрок чемпионата России (2001), участник матчей звезд Суперлиги (2001, 2002, 2003). А сегодня и в качестве тренера стал обладателем кубка Гагарина. Легенда!
спасибо за информацию брат! многого не знал, лайк тебе.
+7
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+7
Вот и правильно.
Красава Андрей.
+5
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+5
Ответ Санёк
В составе «Металлурга» Андрей Разин становился Чемпионом России (1999, 2001). Серебряный призер (1998) и бронзовый призер (1995, 2000) чемпионатов страны. Обладатель Кубка России (1998). Чемпион Евролиги (1999, 2000). Обладатель Суперкубка Европы (2000). Автор «золотого паса» в финальном матче Евролиги 1999 г., автор «золотого дубля» в финальном матче Евролиги 2000 года. За результативное выступление связки «Разин-Гольц» болельщики прозвали это сочетание «Раз и Гол». Лучший бомбардир чемпионата России (2001), обладатель «Золотого шлема» (2001), обладатель «Золотой клюшки» как самый ценный игрок чемпионата России (2001), участник матчей звезд Суперлиги (2001, 2002, 2003). А сегодня и в качестве тренера стал обладателем кубка Гагарина. Легенда!
Разин-Гольц-Гусманов. В защите Антипин и Микульчик с ними выходили вроде бы. Ну, и в воротах Борис Тортунов, который в системе клуба и сейчас. Вернулось колесо.
+5
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Это точно удивил особенно разных экспертов.
+3
0
+3
И правильно.
Разин и так перевыполнил программу на сезон!
+3
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+2
Команда, спасибо за положительные эмоции! Всех братьев - болельщиков поздравляю с третьим кубком! 4-0! Красавцы!
+2
-1
+1
Ответ Санёк
В составе «Металлурга» Андрей Разин становился Чемпионом России (1999, 2001). Серебряный призер (1998) и бронзовый призер (1995, 2000) чемпионатов страны. Обладатель Кубка России (1998). Чемпион Евролиги (1999, 2000). Обладатель Суперкубка Европы (2000). Автор «золотого паса» в финальном матче Евролиги 1999 г., автор «золотого дубля» в финальном матче Евролиги 2000 года. За результативное выступление связки «Разин-Гольц» болельщики прозвали это сочетание «Раз и Гол». Лучший бомбардир чемпионата России (2001), обладатель «Золотого шлема» (2001), обладатель «Золотой клюшки» как самый ценный игрок чемпионата России (2001), участник матчей звезд Суперлиги (2001, 2002, 2003). А сегодня и в качестве тренера стал обладателем кубка Гагарина. Легенда!
Нужно еще добавить что Разин играл на ЧМ за сборную России и является одним из умнейших игроков в истории нашего хоккея.
+1
0
+1
Ответ Санёк
В составе «Металлурга» Андрей Разин становился Чемпионом России (1999, 2001). Серебряный призер (1998) и бронзовый призер (1995, 2000) чемпионатов страны. Обладатель Кубка России (1998). Чемпион Евролиги (1999, 2000). Обладатель Суперкубка Европы (2000). Автор «золотого паса» в финальном матче Евролиги 1999 г., автор «золотого дубля» в финальном матче Евролиги 2000 года. За результативное выступление связки «Разин-Гольц» болельщики прозвали это сочетание «Раз и Гол». Лучший бомбардир чемпионата России (2001), обладатель «Золотого шлема» (2001), обладатель «Золотой клюшки» как самый ценный игрок чемпионата России (2001), участник матчей звезд Суперлиги (2001, 2002, 2003). А сегодня и в качестве тренера стал обладателем кубка Гагарина. Легенда!
Вспоминая связку Разин Гольц не забывайте пожалуйста Диму Попова. После отъезда и возвращения Гольца из Германии третьим стал Гусманов и связка снова заработала.
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Сейчас нажрется и будет звонить Вайсфидьду)))
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Лысый шарлатан))
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Он же не пёс какой то)
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Андрей, молодчик! Великий игрок! Теперь и великий тренер!
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Набил татуировку на месте усов?
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Металлург молодцы! тот кто обещал сбрить усы, так и не сбрил...
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А вот надо исполнять обещания! Глядишь и Чалов бы в ворота нормально ударил, и англичане бы просроченного пива перед полуфиналом бы упились, а там и Мбаппе с Гризманом ворота бы перепутали по паре раз! Эх, каких то усов пожалел!...
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Андрей, Владимирович, отрасти афро-причёску резко!
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