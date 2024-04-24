Разин о футбольных тренерах, обещавших набить тату или сбрить усы в честь успеха: «Я болельщиков «Металлурга» и так удивил и порадовал, поэтому не буду делать ничего экстраординарного»

Андрей Разин не планирует отмечать победу в Кубке Гагарина особым образом.

– Главный тренер « » Андрей Побегалов ( – прим. Sports) обещал набить татуировку, если спасет команду от вылета. Он с задачей справился и татуировку сделал. Другой российский футбольный тренер обещал сбрить усы. На какой необычный поступок готовы вы в честь чемпионства?

– Татуировка у меня есть, волос нет, поэтому в этом плане ничего не буду делать. Думаю, я болельщиков клуба и так удивил и порадовал, поэтому не буду делать ничего экстраординарного, – сказал главный тренер « ».

Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России: от драки за «Ижсталь» до Кубка Гагарина