Разин о футбольных тренерах, обещавших набить тату или сбрить усы в честь успеха: «Я болельщиков «Металлурга» и так удивил и порадовал, поэтому не буду делать ничего экстраординарного»
Андрей Разин не планирует отмечать победу в Кубке Гагарина особым образом.
– Главный тренер «Шинника» Андрей Побегалов (Александр – прим. Sports) обещал набить татуировку, если спасет команду от вылета. Он с задачей справился и татуировку сделал. Другой российский футбольный тренер обещал сбрить усы. На какой необычный поступок готовы вы в честь чемпионства?
– Татуировка у меня есть, волос нет, поэтому в этом плане ничего не буду делать. Думаю, я болельщиков клуба и так удивил и порадовал, поэтому не буду делать ничего экстраординарного, – сказал главный тренер «Металлурга».
Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России: от драки за «Ижсталь» до Кубка Гагарина
Лучший бомбардир чемпионата России (2001), обладатель «Золотого шлема» (2001), обладатель «Золотой клюшки» как самый ценный игрок чемпионата России (2001), участник матчей звезд Суперлиги (2001, 2002, 2003).
А сегодня и в качестве тренера стал обладателем кубка Гагарина. Легенда!
Красава Андрей.
Разин и так перевыполнил программу на сезон!