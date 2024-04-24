Кучеров во 2-м матче с «Флоридой»: передача, 2 броска, 2 хита, 2 потери и «+1» за 22:12 при 5:36 в большинстве

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров отметился результативной передачей во 2-м матче с «Флоридой».

«Тампа» уступила «Пантерс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 0-2). 

В активе лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ 2 (0+2) балла в 2 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. 

Сегодня Кучеров (22:12, 5:36 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери. 

22 комментария
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Господи, 2 игры - 2 очка, а в комментах уже "всё, сдулся". У Флориды состав намного глубже, давно известно что в плей-офф побеждают те, у кого злее и голоднее нижние звенья. Просто ушли герои кубковых побед за большими контрактами, которые им не могли дать в Тампе из-за потолка, это круговорот в конкурентной лиге и ничего с этим не сделаешь - время Тампы прошло, к сожалению для её фанатов. Единственный вариант - это не продлять Стэмкоса, но это капитан и легенда франшизы и чисто по-человечеки крайне сложно будет его отпустить, ситуация получается патовая. А Куч что? Куч в порядке.
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А в чем слив? Кошки сейчас на хорошем ходу. Не с командой из ДЮСШа играют. Две гостевые игры на тоненького. Ждём домашних игр.
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Ответ Beavis and Butt Head
Стэмкос моменты создает 5 на 5 неплохие вторую игру.А вот Кучерова традиционно не видно в равных составах в условиях,когда соперник навязывает быстрый темп игры.Я давно уже вывел аксиому"нет пространства-нет и Кучерова".Кстати,обе шайбы Стиви это во многом результат индивидуального мастерства,а не каких то крутых комбинации.
Это плов бро . Тут часто лидеров жестче контрят и не дают пространства . Твою аксиому против любого лидера можно подвести ( смотрел сегодня Виннипег-Колорадо и там тоже Маккинона жестко держат и нет пространство )Смотрел матч и видно как плотно с Кучем играют . Прибавлять нужно нижним звеньям . Они решают в плов при прочих равных.
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ждём экспертное мнение барина и сю-мю чемпион
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В первом матче с левого круга тоже Стэмкос бросал, но вышло коряво, а тут прям хорошо положил.
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Ответ Zomourning33
Все боялись, что Панарин сдуется в ПО, а в итоге Кучеров сдулся.
У Панарина 1 очко после двух игр против слабого Вашингтона,у Кучерова 2очка против сильнейшей Флориды.
Но сдулся конечно Кучеров.
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полет нормальный
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Никита, похоже, хочет вспомнить 2019: как полоскали в межсезонье лучшего бомбардира за невыразительную игру в ПО...
Нафига надо было надрываться, чтобы вытащить Тампу в ПО? Чтобы потом так сливаться?(
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Тампа с 2:0 уже соскакивала, поэтому рано ее хоронить, ну если не получится, значит Флорида проходит дальше абсолютно по делу.
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Ответ melmi
Это плов бро . Тут часто лидеров жестче контрят и не дают пространства . Твою аксиому против любого лидера можно подвести ( смотрел сегодня Виннипег-Колорадо и там тоже Маккинона жестко держат и нет пространство )Смотрел матч и видно как плотно с Кучем играют . Прибавлять нужно нижним звеньям . Они решают в плов при прочих равных.
Почему у Фториды разницу делают лидеры? В ЛА Мака держать некому? А почему в чемпионские годы Кучерова не держали как сейчас? Может хватит искать оправданию всему и признать слабую игру Никиты в двух первых матчах ПО?
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Ответ Beavis and Butt Head
Комментарий скрыт
Толсто дружок,очень толсто..Но Куч первые два матча провёл ниже своего уровня и на то есть объективные причины.Домашние матчи покажут,насколько всё серьёзно,Флорида выглядит фаворитом этого противостояния.
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Ответ melmi
Это плов бро . Тут часто лидеров жестче контрят и не дают пространства . Твою аксиому против любого лидера можно подвести ( смотрел сегодня Виннипег-Колорадо и там тоже Маккинона жестко держат и нет пространство )Смотрел матч и видно как плотно с Кучем играют . Прибавлять нужно нижним звеньям . Они решают в плов при прочих равных.
Дело в том,что Кучерова довольно несложно закрыть,поскольку он не обладает всеми теми качествами,которые бы позволяли ему выходить из под опеки.Хотя там и опекой как таковой не пахнет,просто высокий темп Флориды влечет высокую плотность на площадке и Кучерову максимально не комфортно действовать в рамках такого хоккея.Это не МакДэвид,которого невозможно закрыть даже если на нем по двое соперников висят 60 мин.
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Ответ Андрей Герасимов
Толсто дружок,очень толсто..Но Куч первые два матча провёл ниже своего уровня и на то есть объективные причины.Домашние матчи покажут,насколько всё серьёзно,Флорида выглядит фаворитом этого противостояния.
Это его реальный уровень как раз таки.
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Ответ melmi
Может стоит все же голову включить ? У Флориды на сегодня один из самых ровных составов в НХЛ. Пример с ЛА вообще мимо . Сравнивать основных конкурентов на КС с командой, которая вот вот уйдет в перестройку. В победных походах Тампы боттом 3-4 решал. В чемпионских сезонах помимо результативности лидеров решали Гудроу, Гурде, Сирелли , которые отлично играли против лидеров соперника . Сейчас нижние звенья Молний хуже чем у соперника . Да, это не отменяет факта , что прибавлять нужно всем , начиная с Кучерова .
Все идет от лидера. Если в ПО у тебя крутой боттом, но лидеры проваливаются - ты проигрываешь. Боттом - поддержка, а не основа. Лидер Тампы, в регулярку, на голову вышел был лидера Флориды. В ПО все наоборот, отсюда и результат.
Ты правда хочешь спрашивать за результат первых двух матчей с Чаффи и Мотта которые на двоих получают чуть больше 1,5 миллионов, а не с лидеров?
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Ответ Евгений Иванов
Господи, 2 игры - 2 очка, а в комментах уже "всё, сдулся". У Флориды состав намного глубже, давно известно что в плей-офф побеждают те, у кого злее и голоднее нижние звенья. Просто ушли герои кубковых побед за большими контрактами, которые им не могли дать в Тампе из-за потолка, это круговорот в конкурентной лиге и ничего с этим не сделаешь - время Тампы прошло, к сожалению для её фанатов. Единственный вариант - это не продлять Стэмкоса, но это капитан и легенда франшизы и чисто по-человечеки крайне сложно будет его отпустить, ситуация получается патовая. А Куч что? Куч в порядке.
Кучеров почти не бросает в большинстве.
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