Кучеров во 2-м матче с «Флоридой»: передача, 2 броска, 2 хита, 2 потери и «+1» за 22:12 при 5:36 в большинстве

Никита Кучеров отметился результативной передачей во 2-м матче с «Флоридой».

« » уступила «Пантерс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 0-2).

В активе лучшего бомбардира регулярного чемпионата 2 (0+2) балла в 2 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Сегодня Кучеров (22:12, 5:36 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.