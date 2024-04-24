Кучеров во 2-м матче с «Флоридой»: передача, 2 броска, 2 хита, 2 потери и «+1» за 22:12 при 5:36 в большинстве
Никита Кучеров отметился результативной передачей во 2-м матче с «Флоридой».
«Тампа» уступила «Пантерс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 0-2).
В активе лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ 2 (0+2) балла в 2 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
Сегодня Кучеров (22:12, 5:36 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
Но сдулся конечно Кучеров.
Нафига надо было надрываться, чтобы вытащить Тампу в ПО? Чтобы потом так сливаться?(
Ты правда хочешь спрашивать за результат первых двух матчей с Чаффи и Мотта которые на двоих получают чуть больше 1,5 миллионов, а не с лидеров?