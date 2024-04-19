Бостон – Торонто: прогноз на первый матч 21 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5

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У «Торонто Мейпл Лифс» традиционно сильна первая тройка нападения, где солирует Остон Мэттьюс, свою лучшую игру показывает Вильям Нюландер. Но «Бостону» есть на это чем ответить и, тем более, кем. Давид Пастрняк один из лучших бомбардиров регулярки, Брэд Маршан всегда играет на высоком уровне, а глубина состава у «Брюинз» лучше. Нижние звенья вполне могут сделать разницу не только в первом матче, но и во всей серии. Плохая новость для «кленовых листьев» в том, что они ни разу не смогли выиграть у «Бостона» в регулярном сезоне. Правда, дважды это случалось в овертаймах. Серия вполне может затянуться, но хозяева в первом матче должны побеждать. Коэффициенты букмекеров на первый матч.

победа «Бостон Брюинз» — от 2,25 (Лига Ставок, Бетсити, Pari) до 2,27 (BetBoom)

победа «Торонто Мейпл Лифс» — от 2,70 (BetBoom, Pari) до 2,85 (Бетситиi)

Где смотреть первый матч Бостон – Торонто

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