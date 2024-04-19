Алексей Терещенко: «Кучеров приведет «Тампу» к очередному Кубку Стэнли, надеюсь. Очень рад за Никиту, он большой молодец»

Алексей Терещенко прокомментировал игру Никиты Кучерова в этом сезоне.

30-летний форвард набрал 144 (44+100) очка в завершившемся сегодня регулярном чемпионате. Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира и выиграл «Арт Росс Трофи».

«Я очень рад за Никиту, супер, он большой молодец! Надеюсь, он приведет «Тампу» к очередному Кубку Стэнли, но будет сложновато.

Кучеров, конечно, играет большую роль, но не все от него зависит. Хоккей – это командная игра, а плей‑офф – совершенно другой турнир по сравнению с регуляркой.

«Тампа» в этом сезоне играет достаточно тяжело, отрывками», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.