Алексей Терещенко: «Кучеров приведет «Тампу» к очередному Кубку Стэнли, надеюсь. Очень рад за Никиту, он большой молодец»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Алексей Терещенко НХЛ Никита Кучеров Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал игру Никиты Кучерова в этом сезоне.

30-летний форвард набрал 144 (44+100) очка в завершившемся сегодня регулярном чемпионате. Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира и выиграл «Арт Росс Трофи».

«Я очень рад за Никиту, супер, он большой молодец! Надеюсь, он приведет «Тампу» к очередному Кубку Стэнли, но будет сложновато.

Кучеров, конечно, играет большую роль, но не все от него зависит. Хоккей – это командная игра, а плей‑офф – совершенно другой турнир по сравнению с регуляркой.

«Тампа» в этом сезоне играет достаточно тяжело, отрывками», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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1 комментарий
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Хоккей это командный вид спорта .Играть должна команда , а не только Куч .Как пример прошлогодние финалисты Флорида
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