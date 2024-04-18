Леонард не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф и останется в NCAA. Форвард набрал 60 очков в 41 матче за Бостонский колледж
Райан Леонард не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф и останется в NCAA.
19-летний нападающий решил провести еще один сезон в студенческом хоккее и пока не будет подписывать контракт новичка с «Кэпиталс».
В сезоне-2023/24 Леонард, выбранный «Кэпиталс» под общим 8-м номером на драфте НХЛ-2023, провел 41 матч за Бостонский колледж и набрал 60 (31+29) очков. Он дошел до финала национального чемпионата вместе с командой.
«Мы поддерживаем решение Райана вернуться в одну из лучших хоккейных программ в стране, чтобы продолжить свое развитие.
Он показал себя одним из лидеров команды в сезоне и добился огромного прогресса в течение первого года в NCAA», – сказал генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
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