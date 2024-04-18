Леонард не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф и останется в NCAA. Форвард набрал 60 очков в 41 матче за Бостонский колледж

Теги Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ NCAA Брайан Маклеллан Райан Леонард Хоккей

Райан Леонард не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф и останется в NCAA.

19-летний нападающий решил провести еще один сезон в студенческом хоккее и пока не будет подписывать контракт новичка с «Кэпиталс». 

В сезоне-2023/24 Леонард, выбранный «Кэпиталс» под общим 8-м номером на драфте НХЛ-2023, провел 41 матч за Бостонский колледж и набрал 60 (31+29) очков. Он дошел до финала национального чемпионата вместе с командой. 

«Мы поддерживаем решение Райана вернуться в одну из лучших хоккейных программ в стране, чтобы продолжить свое развитие.

Он показал себя одним из лидеров команды в сезоне и добился огромного прогресса в течение первого года в NCAA», – сказал генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан. 

12 комментариев
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посмотрел, во что играет сейчас в атаке команда и решил, что нуегонафиг
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Зовите Шугара Рэя.
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мал еще пацан для НХЛ и сразу в плей-офф, поломают еще.
будет также как с Коннором Бедардом
Это не Ови с его габаритами и здоровьем
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Пусть растет молодежь,как раз все подоспеют к последнему сезону Ови и команда безболезненно омолодит кровь. Через год вроде у Оши контракт все,через два у Овечкина.
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Ответ Конифеев
Зовите Шугара Рэя.
Единственно что в ПО поможет))
+2
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Ответ Tarnung
Сколько лет права у клуба на североамериканского игрока после драфта? Не два года? Леонард не свободным агентом будет в следующем году?
Если игрок в NCAA как Леонард, то права четыре года на игрока
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Ответ olegbobin@mail.ru
Без Ови они еще лет пять будут приходить в себя.
Да нормально у них все будет. Там куча денег под кепкой,за 2 сезона возьмут норм игроков из свободных агентов,а молодой костяк уже есть. Может и не выиграют КС,но выходить туда будут регулярно после его ухода.
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Сколько лет права у клуба на североамериканского игрока после драфта? Не два года? Леонард не свободным агентом будет в следующем году?
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Теперь надо узнать что решат Уилл Смит и Гейб Перро. Если Бостон колледж сохранит всю тройку, то в следующем сезоне будет главным претендентом на победу в чемпионате NCAA. И, разумеется, тогда вся тройка сыграет за сборную США на МЧМ 2025.
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Ответ Gord Lane
Если игрок в NCAA как Леонард, то права четыре года на игрока
Точно. У Фокса была такая же ситуация
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