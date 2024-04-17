Бедард о межсезонье: «Составлю список того, в чем хочу стать лучше. С нетерпением жду момента, когда смогу попробовать и усовершенствоваться»

Коннор Бедард поделился планами на межсезонье.

18-летний форвард набрал 61 (22+39) очко в 69 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-41».

«Я поеду домой и составлю список вещей, в которых хочу стать лучше. Это главное.

Я также увижу друзей и семью, но с точки зрения хоккея у меня будет все, что нужно, чтобы стать лучше на льду и вне его.

С нетерпением жду того момента, когда смогу попробовать и усовершенствоваться», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.