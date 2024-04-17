Бедард о межсезонье: «Составлю список того, в чем хочу стать лучше. С нетерпением жду момента, когда смогу попробовать и усовершенствоваться»

Теги Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард поделился планами на межсезонье.

18-летний форвард набрал 61 (22+39) очко в 69 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-41».

«Я поеду домой и составлю список вещей, в которых хочу стать лучше. Это главное.

Я также увижу друзей и семью, но с точки зрения хоккея у меня будет все, что нужно, чтобы стать лучше на льду и вне его.

С нетерпением жду того момента, когда смогу попробовать и усовершенствоваться», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.

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1 комментарий
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Так, погодите, молодой человек. А ЧМ? К слову, в начале сезона мой прогноз на Бедарда был - 60 очков. Правда, мне казалось, что он наберёт их в 80 матчах, а он набрал в 69. Честь ему и хвала. Лично мои ожидания он оправдал точно.
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