Бедард о 1-м сезоне в НХЛ: «Разочаровывающий год – любой так скажет, глядя на результаты «Чикаго». Все равно здорово быть здесь»

Теги Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард поделился мнением о первом сезоне в НХЛ.

18-летний форвард набрал 61 (22+39) очко в 69 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-41».

«Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции за один матч до конца сезона.

«В какой бы момент не оглянуться, будет казаться, что все прошло быстро, просто потому что сезон закончился.

Не то чтобы он уже закончился, осталась еще одна игра, но это был разочаровывающий год. Думаю, любой бы так сказал, глядя на результаты команды.

Бывают ночи, когда ты не спишь и думаешь об этом. Но в целом, быть здесь – все равно очень здорово», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Beavis and Butt Head
Не пиши бред,Бедс на довольно приличном уровне провел первый сезон,считай притирочный.Минуса вообще смущать никого не должны в данном случае.У Курашева минус 42 вообще.По всем остальным параметрам он с запасом лучший игрок Чикаго.А вот следующий сезон будет уже более определяющим в вопросе о его исключительсти.Там уже не будет скидок на дебютный сезон и слабость команды.
Он уже обскакал результат, какого-нибудь Джека Хьюза первого сезона в 3 раза.
+14
-1
+13
Ответ Dan Boyle
Нехт ван Несите другого Слишком много пиарили, слишком многого ожидали
Да-да-да, 18-летний мальчишка не стоял в защите и набрал жалкие 61 очко. Жалкий неумеха и неудачник. Верю анализу ноунеймов со спорца как себе.
+14
-3
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
А какие у него должны быть показатели, когда он по 20 минут играет в команде, у которой разница заброшенных и пропущенных -110?
+13
-3
+10
Нормальный сезон для него лично.
Играл в одной из самых драных команд лиги. Забивал, отдавал.
Травма помешала отыграть больше игр.
+10
-3
+7
Моё мнение - новым Макдэвидом не станет, но в топ 10-15 форвардов мира входить будет, набирая по 80-110 очков
+9
-3
+6
Ответ Quiet Space
Моё мнение - новым Макдэвидом не станет, но в топ 10-15 форвардов мира входить будет, набирая по 80-110 очков
Мнение же вроде должна основываться, я думаю на какой то фактологии? Верно же ?
Вот смотрите у Бедарда по сезону 0,91 за матч , у Макдевида 1,06 за матч . Не сказать , что какая-то великая разница . Но сейчас углубимся в детали :) Мы же тут все за объективность? :)
У Макдевида в сезоне 2015/2016 играл. 2 будущих обладателя Харт Мемориал Трофи. И один из обладателей Харта имеет уже 5 100-очковых сезонов. Ещё один партнер пробивал 100 очков в сезоне.
Давайте теперь поговорим о Бедарда. Его основной партнёр по сезону это Филипп Курашев. В прошлом сезоне имел 25 очков , а в уже 54 очка. И что-то мне подсказывает, если бы Бедард не пропустил 14 матчей то Филипп ушел бы за 60 очков . Неплохой такой буст не находите?:)Интересно с чем же связан такой дикий рост результативности? Я прямо теряюсь в догадках:) Да кстати его постоянные партнёры по тройке в этом сезоне никогда на Харт не будут претендовать:)
+7
-3
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Как раз наоборот. Во-первых, у Чикаго нет сильного звена, а во-вторых, под его звено выходит самое сильное звено соперника. Вот те, кто в 4 звене выходят как раз обычно и имеют плюсовой показатель
+5
-2
+3
Ответ copti_san
Как-то не особо от себя он в целом впечатление пока оставил. Относительно низкий и в целом кажется мелким на площадке, в защите играть не умеет от слова совсем да и не особо пытается, скорость тоже не уровня оллстара. Да, он будет это отчасти компенсировать за счёт своего броска и IQ, может будет на уровне какого-нибудь Джека Хьюза, но прям уровнем generational talent от него пока не пахнет
Не пиши бред,Бедс на довольно приличном уровне провел первый сезон,считай притирочный.Минуса вообще смущать никого не должны в данном случае.У Курашева минус 42 вообще.По всем остальным параметрам он с запасом лучший игрок Чикаго.А вот следующий сезон будет уже более определяющим в вопросе о его исключительсти.Там уже не будет скидок на дебютный сезон и слабость команды.
+9
-6
+3
Большинство людей очень быстро забудут про -42 Бедарда, как не вспоминают про -33 в первый сезон Лемье. Скажут, что Бедард не Лемье и никогда им не будет. Согласен, скорее всего так и будет.Но болельщиков Чикаго вполне устроил бы и новый Кейн, с которым команда взяла 3 кубка, который по физическим параметрам ближе к Бедарду. Парень набрал 61 очко зв сезон в 18 лет и это 15-й результат за сезон в истории лиги для игроков в его возрасте и 5-й в 21-ом веке. Очень неплохо кстати, учитывая уровень партнеров в тройке Коннора. Уверен, каждая команда лиги хотела бы иметь такого пацана в составе. На такого будут ходить болельщики во всех городах. А на Фабера нет.
+4
-2
+2
-42 - это очень плохо.
+5
-5
0
Меньше очка за игру. Вычеркиваем Бедарда из некстванов.
+2
-2
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Лидерство по очкам в команде при наименшьем кол-ве игр его конечно же никак не характеризует?
+6
-6
0
Ответ Антон Никитин
А какие у него должны быть показатели, когда он по 20 минут играет в команде, у которой разница заброшенных и пропущенных -110?
Комментарий удален пользователем
Ответ TOEWS
Он уже обскакал результат, какого-нибудь Джека Хьюза первого сезона в 3 раза.
У Барзала вообще больше очка за игру в первый сезон было и что?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий