Бедард о 1-м сезоне в НХЛ: «Разочаровывающий год – любой так скажет, глядя на результаты «Чикаго». Все равно здорово быть здесь»

Коннор Бедард поделился мнением о первом сезоне в НХЛ.

18-летний форвард набрал 61 (22+39) очко в 69 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-41».

«Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции за один матч до конца сезона.

«В какой бы момент не оглянуться, будет казаться, что все прошло быстро, просто потому что сезон закончился.

Не то чтобы он уже закончился, осталась еще одна игра, но это был разочаровывающий год. Думаю, любой бы так сказал, глядя на результаты команды.

Бывают ночи, когда ты не спишь и думаешь об этом. Но в целом, быть здесь – все равно очень здорово», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.