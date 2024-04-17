Бедард о 1-м сезоне в НХЛ: «Разочаровывающий год – любой так скажет, глядя на результаты «Чикаго». Все равно здорово быть здесь»
Коннор Бедард поделился мнением о первом сезоне в НХЛ.
18-летний форвард набрал 61 (22+39) очко в 69 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-41».
«Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции за один матч до конца сезона.
«В какой бы момент не оглянуться, будет казаться, что все прошло быстро, просто потому что сезон закончился.
Не то чтобы он уже закончился, осталась еще одна игра, но это был разочаровывающий год. Думаю, любой бы так сказал, глядя на результаты команды.
Бывают ночи, когда ты не спишь и думаешь об этом. Но в целом, быть здесь – все равно очень здорово», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.
Играл в одной из самых драных команд лиги. Забивал, отдавал.
Травма помешала отыграть больше игр.
Вот смотрите у Бедарда по сезону 0,91 за матч , у Макдевида 1,06 за матч . Не сказать , что какая-то великая разница . Но сейчас углубимся в детали :) Мы же тут все за объективность? :)
У Макдевида в сезоне 2015/2016 играл. 2 будущих обладателя Харт Мемориал Трофи. И один из обладателей Харта имеет уже 5 100-очковых сезонов. Ещё один партнер пробивал 100 очков в сезоне.
Давайте теперь поговорим о Бедарда. Его основной партнёр по сезону это Филипп Курашев. В прошлом сезоне имел 25 очков , а в уже 54 очка. И что-то мне подсказывает, если бы Бедард не пропустил 14 матчей то Филипп ушел бы за 60 очков . Неплохой такой буст не находите?:)Интересно с чем же связан такой дикий рост результативности? Я прямо теряюсь в догадках:) Да кстати его постоянные партнёры по тройке в этом сезоне никогда на Харт не будут претендовать:)