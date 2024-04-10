Панарин – 2-й игрок с 70+ ассистами в двух регулярках в истории «Рейнджерс». У Гретцки один такой сезон

Теги рейтинги Рейнджерс Сергей Зубов Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Брайан Лич Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал 70 голевых передач за «Рейнджерс» и приблизился к рекорду.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» уступили «Айлендерс» со счетом 2:4.

Артемий Панарин отметился голевой передачей. Она стала для 32-летнего форварда 70-й в этом сезоне.

Россиянин стал вторым игроком, который смог сделать 70 ассистов в двух и более сезонах за «Рейнджерс».

Лидирует по этому показателю Брайан Лич – 3 сезона (1990/91, 1991/92, 1995/96).

Уэйн Гретцки, Марк Мессье и Сергей Зубов смогли по одному разу преодолеть эту отметку.

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3 комментария
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Артём приятно радует и впечатляет своей игрой и достижениями болельщиков и специалистов!!!👏
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Я думал 3 сезон))) ещё 4 ассиста до личного рекорда
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