Хартмана за бросок клюшки в сторону судьи ждет слушание. Форварда «Миннесоты» разозлило то, что Хэнифина не удалили за удар ему в лицо

Теги судьи Миннесота НХЛ Вегас Райан Хартман Ноа Хэнифин Хоккей

Форварда «Миннесоты» Райана Хартмана могут наказать за неспортивное поведение.

29-летнему американцу назначено персональное слушание из-за поведения в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (1:2 ОТ).

Хартман получил малый штраф за ненормативную лексику. Кроме того, он бросил клюшку в сторону судьи.

Хоккеист был зол из-за решения судей, которые на последней минуте третьего периода не удалили защитника «Голден Найтс» Ноа Хэнифина за то, что тот ударил Хартмана в лицо клюшкой возле ворот.

Сегодня, в понедельник, Департамент безопасности игроков рассмотрит поведение Райана.

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