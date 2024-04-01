Хартмана за бросок клюшки в сторону судьи ждет слушание. Форварда «Миннесоты» разозлило то, что Хэнифина не удалили за удар ему в лицо

Форварда «Миннесоты» Райана Хартмана могут наказать за неспортивное поведение.

29-летнему американцу назначено персональное слушание из-за поведения в матче регулярного чемпионата против « » (1:2 ОТ).

Хартман получил малый штраф за ненормативную лексику. Кроме того, он бросил клюшку в сторону судьи.

Хоккеист был зол из-за решения судей, которые на последней минуте третьего периода не удалили защитника «Голден Найтс» за то, что тот ударил в лицо клюшкой возле ворот.

Сегодня, в понедельник, Департамент безопасности игроков рассмотрит поведение Райана.