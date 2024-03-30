«Торпедо» передало подарки 8-летнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе». Атанасов записал видеообращение

Александр Харламов навестил мальчика, пострадавшего во время теракта в «Крокусе».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар.

8-летний Илья Толпыкин из школы «Олимпийская Деревня-80» был сбит автомобилем, в котором находились террористы. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости. Помимо этого, мальчик перенес закрытые переломы левой бедренной кости и ключицы.

«Московские суперврачи детской больницы им. Сперанского сделали все возможное и спасли мальчика. Генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов посетил в больнице мальчика и передал ему подарки от нижегородского клуба! Кроме того, любимый игрок Ильи – Василий Атанасов – записал обращение, в котором пожелал юному хоккеисту скорейшего выздоровления и пригласил его на матчи «Торпедо». 🏒

Все-таки хоккейное братство – не пустой звук! Теперь Илья – часть нашей большой торпедовской семьи! И всей семьей мы желаем Илье стать победителем в сложившейся ситуации! 🤝

Илья, поправляйся скорее! Ждем тебя на матчах нашей любимой команды!» – сказано в сообщении.

Также скорейшего выздоровления мальчику пожелал Александр Овечкин, а Евгений Малкин предложил вместе посетить хоккейный матч, когда игрок приедет в Москву после завершения сезона в НХЛ. Илья Ковальчук посетил 8-летнего тезку в больничной палате, выразил слова поддержки и подарил ему клюшку и игровой свитер.

Кроме того, слова поддержки направили капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, игроки ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов, Тахир Мингачев и Ярослав Дыбленко.