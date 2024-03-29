Заварухин о сопернике по полуфиналу: «Металлург» и «Спартак» – сильные команды, одинаковые по силе, одни из самых быстрых в КХЛ. Нам не выбирать, будем играть в свой хоккей»

Теги Металлург Мг Спартак Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Николай Заварухин поделился мнением о возможном сопернике по полуфиналу КХЛ.

– Следите ли за серией «Металлург» – «Спартак»?

– Я за обеими сериями слежу, и за «Авангард» – «Локомотив» тоже.

Обе команды сильные, примерно одинаковые по силе, очень быстрые, одни из самых быстрых в лиге. У «Металлурга» еще и опыт есть. Нам не выбирать соперника, будем играть в свой хоккей.

– Что лучше: постоянно быть в игре или получить такой большой перерыв?

– Многие ребята играли с травмами, матчи были напряженными – для нас будет хорошее время, чтобы восстановиться.

– Год назад команда отдала 3:1 в решающий момент, сейчас вернулась с 2:4 в пятой игре. Как удалось ментально вырасти за сезон?

– Это приходит с опытом. В прошлом году мы прошли тяжелую серию с Магнитогорском. Это сыграло нам в плюс.

В этой игре парни не опустили руки, до конца верили, что сможем вытянуть игру.

Главное – это коллектив, командная игра, это основное, за счет чего добились результата, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

3 комментария
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Николаич, признайся, что хотел бы продолжить прошлогоднее соперничество с Ммг.
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Только МАГНИТКА! ВОСТОК ВПЕРЁД!
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Ответ fregat96
Николаич, признайся, что хотел бы продолжить прошлогоднее соперничество с Ммг.
Да, это было бы круто!
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