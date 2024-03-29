Заварухин о сопернике по полуфиналу: «Металлург» и «Спартак» – сильные команды, одинаковые по силе, одни из самых быстрых в КХЛ. Нам не выбирать, будем играть в свой хоккей»
Николай Заварухин поделился мнением о возможном сопернике по полуфиналу КХЛ.
– Следите ли за серией «Металлург» – «Спартак»?
– Я за обеими сериями слежу, и за «Авангард» – «Локомотив» тоже.
Обе команды сильные, примерно одинаковые по силе, очень быстрые, одни из самых быстрых в лиге. У «Металлурга» еще и опыт есть. Нам не выбирать соперника, будем играть в свой хоккей.
– Что лучше: постоянно быть в игре или получить такой большой перерыв?
– Многие ребята играли с травмами, матчи были напряженными – для нас будет хорошее время, чтобы восстановиться.
– Год назад команда отдала 3:1 в решающий момент, сейчас вернулась с 2:4 в пятой игре. Как удалось ментально вырасти за сезон?
– Это приходит с опытом. В прошлом году мы прошли тяжелую серию с Магнитогорском. Это сыграло нам в плюс.
В этой игре парни не опустили руки, до конца верили, что сможем вытянуть игру.
Главное – это коллектив, командная игра, это основное, за счет чего добились результата, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.