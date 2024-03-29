Кули с хет-триком, Макдэвид с 1+2 и Андерсен с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Логан Кули, Коннор Макдэвид и Фредерик Андерсен – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, сыгравший на ноль против «Детройта» (4:0) при 24 отраженных бросках.
Вторая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1).
Первая звезда – форвард «Аризоны» Логан Кули с 3 шайбами в ворота «Нэшвилла» (8:4). Хет-трик стал для новичка «Койотис» первым в лиге.