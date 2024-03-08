Ничушкин сыграет с «Миннесотой». Форвард вернется в состав «Колорадо» впервые с 11 января, он прошел программу помощи игрокам НХЛ

Теги Миннесота Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Джонатан Друэн Джаред Беднар Кейси Миттлстадт Хоккей

Валерий Ничушкин сыграет с «Миннесотой».

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что россиянин вернется в состав команды и примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (начало – 9 марта в 05:00 по московскому времени). 

Ожидается, что нападающий выйдет на лед в звене с Джонатаном Друэном и недавно перешедшим в команду Кейси Миттлстадтом. 

29-летний форвард не играл с 11 января. Ничушкин прошел программу помощи игрокам НХЛ. В конце февраля ему разрешили вернуться к тренировкам с «Эвеланш». 

В текущем сезоне Валерий провел 40 матчей и набрал 42 (22+20) очка при полезности «+9» и среднем игровом времени 21:48. 

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17 комментариев
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Пожалуй выпью за это!
+30
-2
+28
Ответ Дмитрий Лунегов
Пожалуй выпью за это!
Сказал Ничушкин🙂
+21
-4
+17
Валера, настало твоё время!
+10
-1
+9
Походу без Кузи скучно одному стало, решил завязать и пойти в хоккей играть
+7
-4
+3
Валерон! Да придет спаситель.
+1
0
+1
Какой уже по счету камбек ?
+2
-2
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Отгрузит минимум одну за возвращение
+1
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Ну наконец-то.
Пожелаем успешного включения.
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Вернулся доминировать
Маккиннона и Рантанена можно в фарм отправлять
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Посмотрим, как у трезвого играть получится
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Валерооон!!!
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Верим! :)
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