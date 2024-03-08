Ничушкин сыграет с «Миннесотой». Форвард вернется в состав «Колорадо» впервые с 11 января, он прошел программу помощи игрокам НХЛ
Валерий Ничушкин сыграет с «Миннесотой».
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что россиянин вернется в состав команды и примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (начало – 9 марта в 05:00 по московскому времени).
Ожидается, что нападающий выйдет на лед в звене с Джонатаном Друэном и недавно перешедшим в команду Кейси Миттлстадтом.
29-летний форвард не играл с 11 января. Ничушкин прошел программу помощи игрокам НХЛ. В конце февраля ему разрешили вернуться к тренировкам с «Эвеланш».
В текущем сезоне Валерий провел 40 матчей и набрал 42 (22+20) очка при полезности «+9» и среднем игровом времени 21:48.
Пожелаем успешного включения.
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