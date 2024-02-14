Ротенберг о спорах насчет рекорда посещаемости: «Всегда находятся люди, которые завидуют чужому успеху. Откопали какой‑то протокол. Кого вы обмануть хотели?»

Роман Ротенберг отреагировал на споры о рекорде посещаемости.

11 февраля СКА провел первый матч на «СКА-Арене» – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (8:1). Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре присутствовал 21 481 болельщик.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что матч в Петербурге посетили 23 745 человек с учетом гостей, родственников игроков и волонтеров.

«К сожалению, всегда находятся люди, которые завидуют чужому успеху. И эта зависть не белая, а черная. Причем это наши люди, которые живут в России. Ладно, это были бы американские блогеры. Но запустили отечественные представители СМИ. И не через сайты, а соцсети. Откопали какой‑то протокол. Кого вы обмануть хотели?

Если надо, мы можем тоже объявлять официально, что у нас на три тысячи больше зрителей, чем вмещает дворец. Мы на связи с МЧС и всеми нашими силовиками и согласуем все нормативы.

Впереди – плей‑офф, и в Санкт‑Петербурге будет невероятный ажиотаж вокруг хоккея. Но в первую очередь, мы думаем о безопасности людей. Нам нужно работать в унисон, всем вместе радоваться тому, как развивается хоккей в стране. Вместе установим мировой рекорд и согласно протоколу. А блогер этот пусть на «СКА-Арену» приезжает. Он ведь не в Чикаго живет, а в России», – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о посещаемости матча «Чикаго» в 2009-м: «Какие‑то стоячие места посчитали, всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на 2,5 тысячи больше? Это невозможно!»