Ротенберг о спорах насчет рекорда посещаемости: «Всегда находятся люди, которые завидуют чужому успеху. Откопали какой‑то протокол. Кого вы обмануть хотели?»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на споры о рекорде посещаемости.

11 февраля СКА провел первый матч на «СКА-Арене» – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (8:1). Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре присутствовал 21 481 болельщик.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что матч в Петербурге посетили 23 745 человек с учетом гостей, родственников игроков и волонтеров.

«К сожалению, всегда находятся люди, которые завидуют чужому успеху. И эта зависть не белая, а черная. Причем это наши люди, которые живут в России. Ладно, это были бы американские блогеры. Но запустили отечественные представители СМИ. И не через сайты, а соцсети. Откопали какой‑то протокол. Кого вы обмануть хотели?

Если надо, мы можем тоже объявлять официально, что у нас на три тысячи больше зрителей, чем вмещает дворец. Мы на связи с МЧС и всеми нашими силовиками и согласуем все нормативы.

Впереди – плей‑офф, и в Санкт‑Петербурге будет невероятный ажиотаж вокруг хоккея. Но в первую очередь, мы думаем о безопасности людей. Нам нужно работать в унисон, всем вместе радоваться тому, как развивается хоккей в стране. Вместе установим мировой рекорд и согласно протоколу. А блогер этот пусть на «СКА-Арену» приезжает. Он ведь не в Чикаго живет, а в России», – сказал главный тренер СКА. 

Ротенберг о посещаемости матча «Чикаго» в 2009-м: «Какие‑то стоячие места посчитали, всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на 2,5 тысячи больше? Это невозможно!»

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96 комментариев
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Как же жалко он выглядит после всех этих реплик
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+166
Какой же он закомплексованный лузер
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+86
Обмануть хотели как раз вы
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Почему у питера какой то комплекс не полноценности
+50
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Так тому протоколу верят, потому что - Репутация!!!
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+34
Ответ Артём Красавин
Как же жалко он выглядит после всех этих реплик
ну аэда ну да, а до это он прям Мистер адекватность...
+34
-3
+31
"Если надо, мы можем тоже объявлять официально".
Забавный.Кому это надо, если надо?))) Я про рекорд только от него и слышу, всем пофиг. Нагнал полстадиона бюджетнов, гони еще 10.0000 на коленки, тока уже уйди с ленты, пожайлуйста
+28
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+27
Ротен, завидуют они тебе в НХЛ. Ещё в 2009 году знали, что гений тренерского цеха подрастает, вот и нарисовали специально цифры, мерзавцы какие 😡 !! А вообще нужно коллективное письмо от уборщиц СКА арены, которые скажут, что они всех зрителей по головам посчитали и на матче было 22147 человек.
+25
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+25
отберите у него микрофон. я ща от стыда сгорю. кровь из глаз дым из ушей. вопрос болелам СКа- вам не стыдно ?
+24
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А чего ты так завёлся? Жадный до рекордов?
+17
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+17
Ему и очки VR не нужны, он уже в другой реальности)
+16
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+16
Петрушка продолжает феерить, спасибо Питеру, что подарили нам такого клоуна на нашу медийную арену.
+14
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+13
Ключевые слова-«Если НАДО, мы можем тоже объявлять официально, что у нас на три тысячи больше зрителей, чем вмещает дворец»
А вообще какая каша в голове этого человека 🙈
+13
0
+13
Ответ Александр Ульянов
Почему у питера какой то комплекс не полноценности
Знают что не заслужили что имеют
+12
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+12
Ответ Александр Ульянов
Почему у питера какой то комплекс не полноценности
нехватка витамина д, похоже.
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Ответ Артём Красавин
Как же жалко он выглядит после всех этих реплик
что же будет с его репутацией?!
+11
0
+11
- Сделаем самолет из чистого золота.
- Но такой самолет не сможет летать.
- Мы богачи, законы физики не для нас.
(м/ф "Мадагаскар - 3")
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Ответ Карпов Стас
А чего ты так завёлся? Жадный до рекордов?
папка сказал :- Ромочка надо кореша порадовать . ты уж посиарайся!
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Всегда найдется 22 146 зрителей в Чикаго, которые завидуют чужому успеху
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Только закомплексованный
человек всегда думает о том, что ему кто-то завидует. Лично меня удручает , что главный тренер сборной России U25 дилетант.
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А какой резон Зислису врать? Вот Ротан с Медведевым точно врут с начало 21481 а когда узнали что пролетели нарыл ещё 2000.
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Ответ Atsuktuvas
Роман Ротенберг предоставил документ за подписью Рюрика, что самый высокая посещаемость хоккейного матча произошла на стадионе "Чудское озеро" в матче Русь - Тевтония.
Так там людей было минимально. Позже в протоколе домалевали пару цифирей.
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Это просто классика жанра от ограниченных людей, потому что шире или дальше "зависти" ничего видеть не способны. По сути последний аргумент для них в диалоге. А если человек пишет что-то неприятное для таких персонажей, то это безусловно хейтер, хотя в целом это уже проблемы обидевшегося на комментарий. Человек, который уверен в себе, даже не заходит и не читает их, чтобы узнать что-то "новое", ровно как и не несёт ##### на публику, а либо помалкивает, либо думает перед тем, как рот открыть. Ромашка же в слезах бежит, как от албанцев, к родителям в свои 40 с хвостиком, чтобы охранников натравили на какого-то комментатора. Насмотрелся фильмов по типу "Джентльмены" и сериалов по типу "Слово пацана", но стал ими только у себя на подкорке, а по жизни всё такой же соплежуй.
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Пора уже Вечерний Рома вместо Вечернего Урганта в эфир запускать...
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Как можно быть такими удодом? Да американским блогерам как-то без разницы. А нашему, похоже,теперь придется несладко, раз дитятко все никак не успокоится.
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У тренера больше проблем никаких нет ?
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С этим дурачком все ясно давно, нанял Ларина, он за него строчит. Но те, кто на этот паноптикум ходит за свои деньги…Impossible…
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Роман Ротенберг предоставил документ за подписью Рюрика, что самый высокая посещаемость хоккейного матча произошла на стадионе "Чудское озеро" в матче Русь - Тевтония.
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Эволюция Дарвина его явно обошла стороной
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Только тебя Ромка эти рекорды интересуют.
Какой же ты 🤡
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