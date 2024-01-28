Капитан СКА – Путину: «Есть большой вопрос». Президент пошутил: «Сколько?» Никишин спросил про реконструкцию станции метро «Парк Победы», губернатор Беглов ответил ему

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Политика Р-Спорт ахахаха Александр Беглов Александр Никишин СКА-Арена Хоккей

Капитан СКА Александр Никишин задал вопрос Владимиру Путину.

Сегодня президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА. Путин положительно отозвался о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

В ходе встречи Путина с игроками капитан СКА Александр Никишин сказал: «Владимир Владимирович, есть большой вопрос». Президент в шутку ответил: «Сколько?», имея в виду денежную помощь. Его вопрос развеселил всех участников встречи.

Хоккеист пояснил – команда обеспокоена тем, что в связи с планами закрыть на реконструкцию станцию метро «Парк Победы», от которой проще всего добраться до «СКА-Арены», болельщикам будет сложнее попасть на матчи.
 
Губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что городские власти решат этот вопрос, обеспечив дополнительный транспорт от других удобных станций метро.

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10 комментариев
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А до Ледового 2 мин ходьбы от метро....И приезжим болельщикам от Московского вокзала 30 мин...
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий9779
А до Ледового 2 мин ходьбы от метро....И приезжим болельщикам от Московского вокзала 30 мин...
Идем завтра на матч с Локо.
Прощаться с Ледовым.
+3
-1
+2
Народу помоги
+5
-4
+1
Да как-то печально 😔 Думаю в следующем сезоне количество болельщиков уменьшится до 7-8 тысяч , можно будет верхние трибуны закрывать . Очень неудобное место .
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0
Ответ Пара Соль Ка
Идем завтра на матч с Локо. Прощаться с Ледовым.
Эх,не смогу завтра к сожалению...Вы там уж за всех поболейте за наш СКА✊
+2
-2
0
Ответ Дмитрий9779
Эх,не смогу завтра к сожалению...Вы там уж за всех поболейте за наш СКА✊
Тьфу тьфу тьфу!)
Вперед, СКА!)
+1
-1
0
Ответ Пара Соль Ка
Тьфу тьфу тьфу!) Вперед, СКА!)
Вперёд за Питер!
+1
-1
0
Ответ Дмитрий9779
А до Ледового 2 мин ходьбы от метро....И приезжим болельщикам от Московского вокзала 30 мин...
Ну , здесь от парка победы идти тоже минут 10, ремонт не бесконечный. Да и от московского вокзала не дольше, чем до ледового. А на наземном транспорте новая локация точно удобней.
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