Капитан СКА – Путину: «Есть большой вопрос». Президент пошутил: «Сколько?» Никишин спросил про реконструкцию станции метро «Парк Победы», губернатор Беглов ответил ему

Капитан СКА Александр Никишин задал вопрос Владимиру Путину.

Сегодня президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА , гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА. Путин положительно отозвался о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

В ходе встречи Путина с игроками капитан СКА Александр Никишин сказал: «Владимир Владимирович, есть большой вопрос». Президент в шутку ответил: «Сколько?», имея в виду денежную помощь. Его вопрос развеселил всех участников встречи.

Хоккеист пояснил – команда обеспокоена тем, что в связи с планами закрыть на реконструкцию станцию метро «Парк Победы», от которой проще всего добраться до «СКА-Арены», болельщикам будет сложнее попасть на матчи.



Губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что городские власти решат этот вопрос, обеспечив дополнительный транспорт от других удобных станций метро.