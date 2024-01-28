Мухамадуллин дебютировал в НХЛ. У защитника «Сан-Хосе» 3 броска, 2 блока, 1 хит и 2 потери за 19:21 в игре с «Баффало»

Теги Баффало Сан-Хосе НХЛ Шакир Мухамадуллин Хоккей

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин дебютировал в НХЛ.

22-летний игрок принял участие в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:5). 

Россиянин провел на льду 19 минут 21 секунду (3-е время среди защитников «Шаркс», 1:40 – в большинстве, «0»). Он нанес 3 броска в створ и 2 мимо, сделал 2 блока и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

В нынешнем сезоне защитник набрал 26 (5+21) баллов в 39 матчах за «Барракуду» в АХЛ при полезности «минус 2» и 18 минутах штрафа.

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