Мухамадуллин дебютировал в НХЛ. У защитника «Сан-Хосе» 3 броска, 2 блока, 1 хит и 2 потери за 19:21 в игре с «Баффало»

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин дебютировал в НХЛ.

22-летний игрок принял участие в матче регулярного чемпионата с « » (2:5).

Россиянин провел на льду 19 минут 21 секунду (3-е время среди защитников «Шаркс», 1:40 – в большинстве, «0»). Он нанес 3 броска в створ и 2 мимо, сделал 2 блока и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

В нынешнем сезоне защитник набрал 26 (5+21) баллов в 39 матчах за «Барракуду» в АХЛ при полезности «минус 2» и 18 минутах штрафа.