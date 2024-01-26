Петр Воробьев считает, что его сын сильнее как тренер: «Илья уже дважды выигрывал Кубок Гагарина. Я в этом возрасте успел лишь раз стать чемпионом России»

Петр Воробьев высказался о сыне Илье, который ранее тренировал «Металлург».

– Виктор Тихонов говорил про сына: «Вася как тренер сильнее меня». Готовы сказать то же самое про Илью?

– Конечно! Начнем с достижений. Илья уже дважды выигрывал Кубок Гагарина — сперва как помощник, затем как главный тренер. Я в этом возрасте успел лишь раз стать чемпионом России. И с национальной сборной никогда не работал, в отличие от сына.

Кстати, у нас разное видение хоккея. Я-то в атаке иногда зажимал ребят. Требовал отрабатывать в обороне, четко давал понять, в каких ситуациях можно рисковать, а в каких нельзя. Илья дает игрокам больше свободы, – сказал Петр Воробьев.