Куинн Хьюз набрал 300 очков в НХЛ за 331 матч. 7 защитников в истории лиги сделали это быстрее

Куинн Хьюз набрал 300 очков в НХЛ за 331 матч.

Защитник « » сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).

набрал 300 (38+262) баллов за 331 игру в лиге.

Это восьмой показатель в истории лиги среди защитников по количеству матчей, которые потребовались для достижения этого результата.

Быстрее 300 очков в набрали (279 матчей), (280), (294), (295), Дени Потвен (308), (316) и Гэри Сутер (319).

В активе Хьюза в этом сезоне 59 (12+47) баллов в 48 играх чемпионата.