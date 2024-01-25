Куинн Хьюз набрал 300 очков в НХЛ за 331 матч. 7 защитников в истории лиги сделали это быстрее
Куинн Хьюз набрал 300 очков в НХЛ за 331 матч.
Защитник «Ванкувера» сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).
Куинн Хьюз набрал 300 (38+262) баллов за 331 игру в лиге.
Это восьмой показатель в истории лиги среди защитников по количеству матчей, которые потребовались для достижения этого результата.
Быстрее 300 очков в НХЛ набрали Бобби Орр (279 матчей), Кэйл Макар (280), Пол Коффи (294), Брайан Лич (295), Дени Потвен (308), Рэй Бурк (316) и Гэри Сутер (319).
В активе Хьюза в этом сезоне 59 (12+47) баллов в 48 играх чемпионата.