Куинн Хьюз набрал 300 очков в НХЛ за 331 матч. 7 защитников в истории лиги сделали это быстрее

Теги Ванкувер НХЛ Брайан Лич Рэй Бурк Пол Коффи Бобби Орр Дени Потвен Гэри Сутер Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз набрал 300 очков в НХЛ за 331 матч.

Защитник «Ванкувера» сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).

Куинн Хьюз набрал 300 (38+262) баллов за 331 игру в лиге.

Это восьмой показатель в истории лиги среди защитников по количеству матчей, которые потребовались для достижения этого результата.

Быстрее 300 очков в НХЛ набрали Бобби Орр (279 матчей), Кэйл Макар (280), Пол Коффи (294), Брайан Лич (295), Дени Потвен (308), Рэй Бурк (316) и Гэри Сутер (319).

В активе Хьюза в этом сезоне 59 (12+47) баллов в 48 играх чемпионата.

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