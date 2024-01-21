Билялетдинов о победе над «Спартаком»: «Ак Барс» отработал как надо. Все налаживается, видна картинка – это радует»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Спартаком».

«Ак Барс» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

– Я доволен, что ребята старались. Сейчас все налаживается, видна картинка, это радует. Ребята отработали как надо.

– Последние матчи «Ак Барса» получились атакующими и зрелизными. Это именно тот хоккей, который вы хотите видеть?

– В принципе, да, это близко. Прошлый матч был более активным и агрессивным. Сегодня было по-другому, но тем не менее.

– заменил Радулова в первом звене, спас буллитную серию, реализовав последний бросок. Как вам его форма? Довольны ли?

– Он в хорошей форме. У него не было игровой нагрузки, но он много работал, занимался, когда лечился. Были сроки, которые мы не должны были нарушать.

В первой игре было непросто, и мы ему говорили, чтобы он осторожнее играл, особенно не влезал в контакты. Он готов, это интересный игрок, а дальше посмотрим.

– А что не дрогнул на буллитах и забил добавит ему баллов?

– Это самый важный момент – психология спортсмена. Видно, сильный он или не сильный.

– Терехов сильный?

– Я считаю, у него характер есть. Ныть не будет точно, – сказал главный тренер « » .