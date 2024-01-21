Билялетдинов о победе над «Спартаком»: «Ак Барс» отработал как надо. Все налаживается, видна картинка – это радует»

Теги Ак Барс Спартак Зинэтула Билялетдинов КХЛ Семен Терехов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Спартаком».

«Ак Барс» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я доволен, что ребята старались. Сейчас все налаживается, видна картинка, это радует. Ребята отработали как надо.

– Последние матчи «Ак Барса» получились атакующими и зрелизными. Это именно тот хоккей, который вы хотите видеть?

– В принципе, да, это близко. Прошлый матч был более активным и агрессивным. Сегодня было по-другому, но тем не менее.

– Семен Терехов заменил Радулова в первом звене, спас буллитную серию, реализовав последний бросок. Как вам его форма? Довольны ли?

– Он в хорошей форме. У него не было игровой нагрузки, но он много работал, занимался, когда лечился. Были сроки, которые мы не должны были нарушать.

В первой игре было непросто, и мы ему говорили, чтобы он осторожнее играл, особенно не влезал в контакты. Он готов, это интересный игрок, а дальше посмотрим.

– А что не дрогнул на буллитах и забил добавит ему баллов?

– Это самый важный момент – психология спортсмена. Видно, сильный он или не сильный.

– Терехов сильный?

– Я считаю, у него характер есть. Ныть не будет точно, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а мы и не сомневались, что всё норм будет. молодцы👍
+5
-3
+2
Боюсь, когда Биллу снится зрелищный хоккей, он просыпается в холодном поту ;)
+2
-1
+1
Ответ татарин Казанский
а мы и не сомневались, что всё норм будет. молодцы👍
Терехов вообще норм отыграл. хорошо влился
+4
-3
+1
Ответ Олег В.
Боюсь, когда Биллу снится зрелищный хоккей, он просыпается в холодном поту ;)
Комментарий удален модератором
Ответ Илья Муромцев
Комментарий удален модератором
Что сказать то хотели?
Билл - адепт атакующего хоккея? ;)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий