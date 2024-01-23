Варламов о назначении Руа в «Айлендерс»: «Врать не буду. У меня мурашки по коже пробежали»
Семен Варламов оценил назначение Патрика Руа на пост тренера «Айлендерс».
Специалист сменил Лэйна Ламберта в должности главного тренера команды.
«Айлендерс» победили «Даллас» (3:2 ОТ) в первом матче под руководством Руа.
«Врать не буду. У меня мурашки по коже пробежали», – сказал вратарь команды Семен Варламов.
«Айлендерс» находятся на десятой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 51 балл в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.