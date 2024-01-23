Варламов о назначении Руа в «Айлендерс»: «Врать не буду. У меня мурашки по коже пробежали»

Теги Айлендерс Семен Варламов НХЛ Патрик Руа Хоккей

Семен Варламов оценил назначение Патрика Руа на пост тренера «Айлендерс».

Специалист сменил Лэйна Ламберта в должности главного тренера команды.

«Айлендерс» победили «Даллас» (3:2 ОТ) в первом матче под руководством Руа.

«Врать не буду. У меня мурашки по коже пробежали», – сказал вратарь команды Семен Варламов.

«Айлендерс» находятся на десятой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 51 балл в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

2 комментария
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не помню, пересекались они в колорадо или нет… от этого что ли мурашки?
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Ответ Su
не помню, пересекались они в колорадо или нет… от этого что ли мурашки?
Так он лучший сезон в карьере провел под руководством Руа. Так что именно от этого.
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