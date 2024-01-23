Форвард «Барыса» Апальков о футболе: «Барселона» выделяется для меня. Месси – главный феномен, наверное, для футболиста у него есть все»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига КХЛ Барыс Даниил Апальков Хоккей

Игрок «Барыса» Даниил Апальков рассказал об увлечении футболом.

– За футболом следишь?

– Я до этого не особо следил и сейчас тоже. Могу посмотреть какие-то топовые матчи Лиги чемпионов, матчи сборных. Например, чемпионат мира, чемпионат Европы.

Обалденный был последний чемпионат мира, финал, когда играли Франция и Аргентина. Потрясающе вообще.

Конечно, такой футбол грех не посмотреть. Это обалденно интересно.

– Кто из игроков и команд импонирует?

– Да в принципе всегда «Барселона», пока Месси играл. Я не скажу, что я какой-то фанат, но все равно «Барса» для меня выделяется.

Игрок? Безусловно, я думаю, что для меня Месси – это, наверное, главный феномен.

В принципе для футболиста у него есть все. Он, наверное, как будто просто родился с мячом, как говорят, – сказал нападающий «Барыса» Даниил Апальков.

8 комментариев
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Он, наверное, как будто просто родился с мячом, как говорят (c)

Роналду сразу родился с аккаунтом в инстаграме
+10
-3
+7
Месси лучший игрок в истории футбола!
+10
-4
+6
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
фан пендк 😂
+4
0
+4
Всё как обычно. Месси лучший, Роналду красивый😉
+3
0
+3
Ответ Llegenda del Club
Месси лучший игрок в истории футбола!
А Роналдо - феномен
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