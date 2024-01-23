Бедард пропустит еще как минимум 6 недель из-за перелома челюсти. Росси и Фэйбер отстают на 6 очков в гонке бомбардиров среди новичков

Теги травмы Чикаго Миннесота Люк Ричардсон НХЛ Марко Росси Брок Фэйбер Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард пропустит еще как минимум 6 недель из-за перелома челюсти.

Об этом сообщил главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон

18-летний форвард не играет с 6 января. 10 января стало известно, что он перенес операцию.

«Он опустошен тем, что не может играть, но он находится на пути к выздоровлению. Процесс восстановления, вероятно, продлится как минимум шесть недель.

Кости должны зажить после операции. Он собирается сделать все возможное, чтобы вернуться раньше, но решение будет принимать врач», – сказал Ричардсон. 

Бедард остается лидером гонки бомбардиров среди новичков. Первый номер драфта-2023 набрал 33 (15+18) очка в 39 играх. 

Второе место делят два игрока «Миннесоты» – защитник Брок Фэйбер (27 очков в 46 играх, 3+24) и форвард Марко Росси (27 очков в 46 играх, 13+14). 

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5 комментариев
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Жалко парня конечно, на раннем взлёте такая травма. Когда игра идёт и она в радость.
Желаю вернуться сильнее 🙏🏻
+11
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+11
Жалко этого добряка
+8
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+8
Да, остался без колдера значит
+2
0
+2
Ответ Антон Александров
Колдер достанется кому-то на халяву и зря
Просто так он не сдастся. Поборется ещё.
+3
-2
+1
Колдер достанется кому-то на халяву и зря
0
0
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