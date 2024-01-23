Бедард пропустит еще как минимум 6 недель из-за перелома челюсти. Росси и Фэйбер отстают на 6 очков в гонке бомбардиров среди новичков

Коннор Бедард пропустит еще как минимум 6 недель из-за перелома челюсти.

Об этом сообщил главный тренер « » .

18-летний форвард не играет с 6 января. 10 января стало известно, что он перенес операцию.

«Он опустошен тем, что не может играть, но он находится на пути к выздоровлению. Процесс восстановления, вероятно, продлится как минимум шесть недель.

Кости должны зажить после операции. Он собирается сделать все возможное, чтобы вернуться раньше, но решение будет принимать врач», – сказал Ричардсон.

остается лидером гонки бомбардиров среди новичков. Первый номер драфта-2023 набрал 33 (15+18) очка в 39 играх.

Второе место делят два игрока «Миннесоты» – защитник (27 очков в 46 играх, 3+24) и форвард (27 очков в 46 играх, 13+14).