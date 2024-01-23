Бедард пропустит еще как минимум 6 недель из-за перелома челюсти. Росси и Фэйбер отстают на 6 очков в гонке бомбардиров среди новичков
Коннор Бедард пропустит еще как минимум 6 недель из-за перелома челюсти.
Об этом сообщил главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон.
18-летний форвард не играет с 6 января. 10 января стало известно, что он перенес операцию.
«Он опустошен тем, что не может играть, но он находится на пути к выздоровлению. Процесс восстановления, вероятно, продлится как минимум шесть недель.
Кости должны зажить после операции. Он собирается сделать все возможное, чтобы вернуться раньше, но решение будет принимать врач», – сказал Ричардсон.
Бедард остается лидером гонки бомбардиров среди новичков. Первый номер драфта-2023 набрал 33 (15+18) очка в 39 играх.
Второе место делят два игрока «Миннесоты» – защитник Брок Фэйбер (27 очков в 46 играх, 3+24) и форвард Марко Росси (27 очков в 46 играх, 13+14).
Желаю вернуться сильнее 🙏🏻