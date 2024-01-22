«Сибирь» проиграла 3-й матч подряд, 2-й – после снятия очков. Отставание от 8-го места на Востоке – 4 балла
«Сибирь» проиграла третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Сергея Кривокрасова уступила «Трактору» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это второе поражение подряд для «Сибири» после того, как лига вычла четыре очка у команды из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров.
Клуб ранее проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Адмиралу» (2:5).
«Сибирь» находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 51 балл в 54 играх.
Отставание от восьмой строчки, на которой располагается «Нефтехимик» (55 очков в 55 матчах), составляет четыре балла.