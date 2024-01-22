«Сибирь» проиграла 3-й матч подряд, 2-й – после снятия очков. Отставание от 8-го места на Востоке – 4 балла

Теги Сибирь Нефтехимик Трактор Сергей Кривокрасов КХЛ Хоккей

«Сибирь» проиграла третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Сергея Кривокрасова уступила «Трактору» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это второе поражение подряд для «Сибири» после того, как лига вычла четыре очка у команды из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров.

Клуб ранее проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Адмиралу» (2:5).

«Сибирь» находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 51 балл в 54 играх.

Отставание от восьмой строчки, на которой располагается «Нефтехимик» (55 очков в 55 матчах), составляет четыре балла.

3 комментария
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Да бросили играть, докатывают сезон, спишут потом всё на отнятые очки, вроде как бились-боролись, а с нами очень несправедливо. А по сути что с этими очками, что без них - нехрен нам делать в плове, нет команды. Тройка легов и вратарь, да и тот через раз феерит
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Жаль Сибирь..НЕ СПРАВЕДЛИВО...можно было штрафом обойтись!!!У него же есть Российский пашпорт!!!
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сняли очки не сняли да какая нахер разница ну запрыгнули бы в плов и 4-0 выпрыгнули бы,руководство клуба провалили сезон.так бывает.с нынешнем тренерским штабом нужно прощаться со всеми без исключения.и такого неуважения к болелам Сибири не припомню
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