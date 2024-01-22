«Сибирь» проиграла 3-й матч подряд, 2-й – после снятия очков. Отставание от 8-го места на Востоке – 4 балла

«Сибирь» проиграла третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

Это второе поражение подряд для « » после того, как лига вычла четыре очка у команды из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров.

Клуб ранее проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Адмиралу» (2:5).

«Сибирь» находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 51 балл в 54 играх.

Отставание от восьмой строчки, на которой располагается « » (55 очков в 55 матчах), составляет четыре балла.