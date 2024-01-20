Тренер «Миннесоты» про 2+1 Капризова против «Флориды»: «Кирилл – высококлассный форвард, у него высокий хоккейный IQ»

Теги Флорида Миннесота НХЛ Джон Хайнс Кирилл Капризов Хоккей

Тренер «Миннесоты» высоко отозвался о Кирилле Капризове.

Российский форвард «Миннесоты» набрал 2+1 с «Флоридой» (6:4) и стал 1-й звездой матча. Капризов стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:4). 

В активе 26-летнего россиянина стало 39 (15+24) очков в 38 матчах в текущем сезоне. 

«Кирилл – отличный игрок. Он талантлив, у него высокий хоккейный IQ.

Капризов – высококлассный атакующий игрок, очень конкурентен. Он вернулся после травмы. Приятно видеть, как он получает награду», – сказал Джон Хайнс.

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