Валерий Каменский: «Панарин проводит шикарный сезон, пускай продолжает в том же духе. Он может стать капитаном «Рейнджерс» в будущем»

Теги Рейнджерс НХЛ Валерий Каменский Артемий Панарин Хоккей

Валерий Каменский оценил игру Артемия Панарина в этом сезоне НХЛ.

Российский нападающий набрал 59 (27+32) очков в 42 матчах НХЛ. Забросив шайбу в ворота «Вашингтона», он достиг отметки в 400 результативных действий в составе «Рейнджерс». 

«Можно ли считать Артемия Панарина сейчас самым ценным российским игроком НХЛ? Нельзя разделять наших: кто ценный, а кто нет. Они играют там на ведущих ролях. В каждом клубе они показывают результат и высокий уровень.

Надо всех наших игроков в НХЛ считать самыми ценными. Артемий проводит шикарный сезон, пускай продолжает в том же духе. Он давно всем доказал, что играть умеет. С персональными рекордами можно только поздравить и пожелать дальнейших. В будущем он может стать капитаном «Рейнджерс», он уже стал ассистентом, лидерские качества у него есть», – сказал олимпийский чемпион Каменский.

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5 комментариев
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Ну какой капитан из него, если он по-английски ни бэ, ни мэ (ни кукареку).
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А оно ему надо, это капитанство? Да и с английским у него не особо.
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ему и не надо, и у них труба на таком же по длительности контракте, поэтому смысла сменять нет - Труба норм справляется, а Теме это и не надо. сомнительная мысль. скорее надо написать, что панарин может какие-либо рекорды франшизы переписать еще после 500 игр и в скорости достижения 500-600-700 очков или передач
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Ответ Pink Floyd1276
Ну какой капитан из него, если он по-английски ни бэ, ни мэ (ни кукареку).
На самом деле у него уже довольно приличный английский, но почему-то старается это не палить)
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