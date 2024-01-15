Валерий Каменский: «Панарин проводит шикарный сезон, пускай продолжает в том же духе. Он может стать капитаном «Рейнджерс» в будущем»

Валерий Каменский оценил игру Артемия Панарина в этом сезоне НХЛ.

Российский нападающий набрал 59 (27+32) очков в 42 матчах НХЛ. Забросив шайбу в ворота «Вашингтона», он достиг отметки в 400 результативных действий в составе «Рейнджерс».

«Можно ли считать сейчас самым ценным российским игроком ? Нельзя разделять наших: кто ценный, а кто нет. Они играют там на ведущих ролях. В каждом клубе они показывают результат и высокий уровень.

Надо всех наших игроков в НХЛ считать самыми ценными. Артемий проводит шикарный сезон, пускай продолжает в том же духе. Он давно всем доказал, что играть умеет. С персональными рекордами можно только поздравить и пожелать дальнейших. В будущем он может стать капитаном « », он уже стал ассистентом, лидерские качества у него есть», – сказал олимпийский чемпион .