Лавиолетт про Панарина: «У него элитный бросок, он точно знает, куда полетит шайба. Хорошо, что он «в огне»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Главный тренер «Рейнджерс» оценил успехи Артемия Панарина в этом сезоне.

Российский нападающий набрал 59 (27+32) очков в 42 матчах НХЛ. Забросив шайбу в ворота «Вашингтона», он достиг отметки в 400 результативных действий в составе «Рейнджерс». 

«То, что он забил, – это хорошо. Я думаю, у него элитный бросок. Некоторые игроки просто бросают шайбу и пытаются направить ее между штангами, а есть другие игроки, которые бросают и точно знают, куда полетит шайба. Он один из таких парней, и тот факт, что он «в огне», – это хорошо», – сказал Питер Лавиолетт.

2 комментария
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Прибавил в аспекте бросков и стал машиной по набору очков.... как и тот же Макдевид в прошлом сезоне подтянул шуты и почти выбил рекорд Ови! Но этот сезон должен стань Хлебным ...
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Надо брать кубок
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