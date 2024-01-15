Лавиолетт про Панарина: «У него элитный бросок, он точно знает, куда полетит шайба. Хорошо, что он «в огне»

Главный тренер «Рейнджерс» оценил успехи Артемия Панарина в этом сезоне.

Российский нападающий набрал 59 (27+32) очков в 42 матчах . Забросив шайбу в ворота «Вашингтона», он достиг отметки в 400 результативных действий в составе « ».

«То, что он забил, – это хорошо. Я думаю, у него элитный бросок. Некоторые игроки просто бросают шайбу и пытаются направить ее между штангами, а есть другие игроки, которые бросают и точно знают, куда полетит шайба. Он один из таких парней, и тот факт, что он «в огне», – это хорошо», – сказал .