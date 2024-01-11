16-летний хоккеист «Динамо-Форвард» покончил с собой. Тело нашли под окнами многоэтажки

Теги происшествия Советский спорт детский хоккей Р-Спорт контент Хоккей

16-летний вратарь «Динамо-Форвард» совершил самоубийство.

Как сообщает «Советский спорт», 16-летний вратарь Глеб Небесов покончил с собой. Его нашли мертвым под окнами многоэтажки. Перед этим хоккеист отправил маме сообщение, что хочет совершить суицид.

Полиция разбирается в деталях происшествия, с родителями работают сотрудники Следственного комитета.

Спортсмен выступал в первенстве Санкт-Петербурга среди игроков 2007 года рождения.

Главный тренер «Динамо-Форвард» Сергей Ильющенко сообщил, что никто в команде не понимает причин произошедшего.

«Я не знаю о причинах случившейся трагедии. У нас в команде все было хорошо, у него не было никаких конфликтов ни с ребятами, ни со мной, все отлично общались. И сейчас все ребята находятся в шоке, никто не понимает, как такое могло произойти», – цитирует Ильющенко «Р-Спорт».

16-летний воспитанник СКА ХКД покончил с собой. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства («Mash на Мойке»)

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7 комментариев
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Ответ viktorpavlov70
Тебе про парня не понравилось или про ветеранов?
Зачем такое писать, когда случилась трагедия с парнем, любой юмор здесь неуместен.
+1
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Ответ цэсемьэр
ужас какой😱 может пора бы РР обратить внимание на психологическое состояние воспитанников вертикали? слишком много печальных событий для «хоккейного города» за последнее время😣
бандитский Петербург
+1
0
+1
Сейчас подключится хор Ротенберга и ветераны СКА. Скажут, что парень не выдержал моральной травмы из-за засчитанного гола Гераськина и судейской несправедливости.
+5
-5
0
ужас какой😱
может пора бы РР обратить внимание на психологическое состояние воспитанников вертикали? слишком много печальных событий для «хоккейного города» за последнее время😣
+2
-2
0
Ответ viktorpavlov70
Сейчас подключится хор Ротенберга и ветераны СКА. Скажут, что парень не выдержал моральной травмы из-за засчитанного гола Гераськина и судейской несправедливости.
Чего ты здесь несёшь?!
+3
-3
0
Ответ Игорь Климов
Чего ты здесь несёшь?!
Тебе про парня не понравилось или про ветеранов?
+1
-1
0
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