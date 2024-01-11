16-летний хоккеист «Динамо-Форвард» покончил с собой. Тело нашли под окнами многоэтажки
16-летний вратарь «Динамо-Форвард» совершил самоубийство.
Как сообщает «Советский спорт», 16-летний вратарь Глеб Небесов покончил с собой. Его нашли мертвым под окнами многоэтажки. Перед этим хоккеист отправил маме сообщение, что хочет совершить суицид.
Полиция разбирается в деталях происшествия, с родителями работают сотрудники Следственного комитета.
Спортсмен выступал в первенстве Санкт-Петербурга среди игроков 2007 года рождения.
Главный тренер «Динамо-Форвард» Сергей Ильющенко сообщил, что никто в команде не понимает причин произошедшего.
«Я не знаю о причинах случившейся трагедии. У нас в команде все было хорошо, у него не было никаких конфликтов ни с ребятами, ни со мной, все отлично общались. И сейчас все ребята находятся в шоке, никто не понимает, как такое могло произойти», – цитирует Ильющенко «Р-Спорт».
16-летний воспитанник СКА ХКД покончил с собой. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства («Mash на Мойке»)
может пора бы РР обратить внимание на психологическое состояние воспитанников вертикали? слишком много печальных событий для «хоккейного города» за последнее время😣