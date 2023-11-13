16-летний воспитанник СКА ХКД покончил с собой. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства («Mash на Мойке»)

Теги СКА происшествия детский хоккей Хоккей

16-летний воспитанник СКА ХКД совершил суицид.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», воспитанник спортшколы им. Дроздецкого (СКА ХКД) покончил с собой.

12 ноября его почтили минутой молчания в начале матча между «СКА ХКД 12» и «Колпино 12».

По информации телеграм-канала, у хоккеиста были конфликты с одноклассниками на национальной почве, его пришлось перевести на дистанционное обучение. Утверждается, что у него были проблемы с сигаретами и спиртным, а также признаки депрессии.

На данный момент возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Подросток был нападающим в СКА ХКД. Отмечается, что в этой же школе ранее произошел инцидент с издевательством над другим спортсменом. В октябре сообщалось, что юные хоккеисты спортшколы им. Н. Дроздецкого пытались вставить клюшку в анус 12-летнему одноклубнику, его избили, повалили и держали за ноги. Тренер был отстранен от работы после инцидента.

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5 комментариев

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белая простыня олимпиады
тренера отправить на сво, пусть там показывает свои навыки. дети никогда не будут так уничтожать других без попустительства взрослых, тем более что тренер им должен быть как отец. а команду по его возрасту, с кем он играл, отстранить от хоккея пожизненно.
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Dragon10
Опять та же школа. Почему ограничились только отстранением тренера после первого случая? Должны были бить во все колокола, комплексные проверки организовать всей школы. Преступное бездействие привело к трагедии, очень жаль
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