16-летний воспитанник СКА ХКД покончил с собой. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства («Mash на Мойке»)

16-летний воспитанник СКА ХКД совершил суицид.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», воспитанник спортшколы им. Дроздецкого (СКА ХКД) покончил с собой.

12 ноября его почтили минутой молчания в начале матча между «СКА ХКД 12» и «Колпино 12».

По информации телеграм-канала, у хоккеиста были конфликты с одноклассниками на национальной почве, его пришлось перевести на дистанционное обучение. Утверждается, что у него были проблемы с сигаретами и спиртным, а также признаки депрессии.

На данный момент возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Подросток был нападающим в СКА ХКД. Отмечается, что в этой же школе ранее произошел инцидент с издевательством над другим спортсменом. В октябре сообщалось, что юные хоккеисты спортшколы им. Н. Дроздецкого пытались вставить клюшку в анус 12-летнему одноклубнику, его избили, повалили и держали за ноги. Тренер был отстранен от работы после инцидента.