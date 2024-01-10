Сафронов стал директором спортшколы «Динамо»

Теги Андрей Сафронов КХЛ Динамо детский хоккей ТАСС Хоккей

Андрей Сафронов назначен руководителем спортивной школы «Динамо».

«Сегодня Андрей Николаевич Сафронов назначен директором нашей спортивной школы», – сообщили в «Динамо».

Сафронов занимал пост генерального директора «Динамо» с 2010 по 2017 год. В 2012 и 2013 годах бело-голубые стали победителями Кубка Гагарина.

С апреля 2014 года по май 2015 года Сафронов был генеральным менеджером сборной России, на чемпионате мира 2014 года россияне выиграли золото, в 2015 году взяли серебро. 

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