Кожевников о КХЛ: «Худшее судейство в этом сезоне – ошибка за ошибкой, ляп за ляпом. Нелепые комментарии от руководства корпусом просто заметают весь мусор под ковер»

Теги судьи Рене Фазель КХЛ Александр Кожевников Сочи Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал судейство в чемпионате КХЛ.

– Александр Викторович, а был ли на этой неделе позитив?

– Мне понравилось интервью Рене Фазеля. Это хорошо, что в трудное для наших союзников в Европе времена мы их не забываем, даем работу в КХЛ, слово. Швейцарец сделал нам алаверды, сказал, что судейство у нас в порядке. Красавец!

– Он не прав?

– Мое мнение – в этом сезоне у нас худшее судейство. Ошибка за ошибкой, ляп за ляпом. И все это сопровождается нелепыми комментариями от руководства корпусом.

Причем самое опасное, что такие комментарии просто заметают весь мусор под ковер. А значит, выводы не делаются и количество ошибок будет только возрастать.

Это как раз напоминает ситуацию в «Сочи» – все разваливается, а вокруг молчание, и никакие меры не предпринимаются. Хотя у всех хоккейных людей душа болит, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Рене Фазель: «Арбитры в КХЛ работают очень хорошо. Реальная интрига, кто завоюет Кубок Гагарина! Она не сводится к битве трех клубов: ЦСКА, СКА и «Ак Барса»

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1 комментарий
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матч локомотив-ска, о отменённый гол в конце игры мы точно не забудем !
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