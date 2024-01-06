Кожевников о КХЛ: «Худшее судейство в этом сезоне – ошибка за ошибкой, ляп за ляпом. Нелепые комментарии от руководства корпусом просто заметают весь мусор под ковер»

Александр Кожевников раскритиковал судейство в чемпионате КХЛ.

– Александр Викторович, а был ли на этой неделе позитив?

– Мне понравилось интервью . Это хорошо, что в трудное для наших союзников в Европе времена мы их не забываем, даем работу в КХЛ, слово. Швейцарец сделал нам алаверды, сказал, что судейство у нас в порядке. Красавец!

– Он не прав?

– Мое мнение – в этом сезоне у нас худшее судейство. Ошибка за ошибкой, ляп за ляпом. И все это сопровождается нелепыми комментариями от руководства корпусом.

Причем самое опасное, что такие комментарии просто заметают весь мусор под ковер. А значит, выводы не делаются и количество ошибок будет только возрастать.

Это как раз напоминает ситуацию в « » – все разваливается, а вокруг молчание, и никакие меры не предпринимаются. Хотя у всех хоккейных людей душа болит, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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