Кузнецов не набрал очков в 7-м матче подряд. Он провел 13:13 против «Рейнджерс» – минимальное время в сезоне

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов остался без очков в 7 матчах подряд.

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:5), продлив серию без очков.

В активе Евгения Кузнецова 11 (5+6) баллов в 28 играх сезона при полезности «минус 7».

Сегодня он завершил матч с показателем полезности «минус 1». Кузнецов провел на льду 13:13 – минимальное время в сезоне-2023/24.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И не обменяешь такого пассажира. Пассажиры с такими контрактами никому не нужны.
+3
0
+3
ХОРОШ
+2
0
+2
Гоу в Челябу обратно.Пик был в 2018 ,а потом жесткое падение вниз
+1
0
+1
Уровень Ткачева из Трактора уже.
+1
-1
0
Ответ Иван Шуткин
Гоу в Челябу обратно.Пик был в 2018 ,а потом жесткое падение вниз
Это был не пик, это был кокаин)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий