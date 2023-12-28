Кузнецов не набрал очков в 7-м матче подряд. Он провел 13:13 против «Рейнджерс» – минимальное время в сезоне

Евгений Кузнецов остался без очков в 7 матчах подряд.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (1:5), продлив серию без очков.

В активе 11 (5+6) баллов в 28 играх сезона при полезности «минус 7».

Сегодня он завершил матч с показателем полезности «минус 1». Кузнецов провел на льду 13:13 – минимальное время в сезоне-2023/24.