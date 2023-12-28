Кузнецов не набрал очков в 7-м матче подряд. Он провел 13:13 против «Рейнджерс» – минимальное время в сезоне
Евгений Кузнецов остался без очков в 7 матчах подряд.
Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:5), продлив серию без очков.
В активе Евгения Кузнецова 11 (5+6) баллов в 28 играх сезона при полезности «минус 7».
Сегодня он завершил матч с показателем полезности «минус 1». Кузнецов провел на льду 13:13 – минимальное время в сезоне-2023/24.