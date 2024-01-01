Маккиннон набрал 29 очков в 15 матчах в декабре – рекорд «Колорадо» и «Квебека» за один месяц. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров

Нэтан Маккиннон набрал 29 баллов в 15 играх в декабре.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1), состоявшейся 31 декабря по местному времени.

В активе 28-летнего канадца 29 (11+18) очков в 15 играх в декабре – это новый рекорд франшизы (с учетом достижений « ») по числу баллов за один календарный месяц.

превзошел достижения (28 очков в феврале 1981 года, 27 очков в декабре 1981 года) и Мишеля Гуле (27 очков в январе 1984 года и декабре 1985 года).

Всего в текущем сезоне Нэтан набрал 58 (19+39) очков в 37 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (61 балл в 37 играх, 25+36).