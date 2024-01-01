Маккиннон набрал 29 очков в 15 матчах в декабре – рекорд «Колорадо» и «Квебека» за один месяц. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров

Теги Колорадо НХЛ Мишель Гуле Квебек Петер Штястны рекорды Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 29 баллов в 15 играх в декабре.

Форвард «Колорадо» сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1), состоявшейся 31 декабря по местному времени. 

В активе 28-летнего канадца 29 (11+18) очков в 15 играх в декабре – это новый рекорд франшизы (с учетом достижений «Квебека») по числу баллов за один календарный месяц. 

Маккиннон превзошел достижения Петера Штястны (28 очков в феврале 1981 года, 27 очков в декабре 1981 года) и Мишеля Гуле (27 очков в январе 1984 года и декабре 1985 года). 

Всего в текущем сезоне Нэтан набрал 58 (19+39) очков в 37 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (61 балл в 37 играх, 25+36). 

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