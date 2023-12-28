Зибанежад провел 800-й матч в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2011 с таким достижением

Мика Зибанежад провел 800-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего « » стала игра против «Вашингтона» (5:1).

В этом матче отметился 2 передачами.

Всего на его счету 641 (281+360) балл за карьеру в .

Зибанежад стал четвертым игроком с драфта-2011 (6-й номер, выбран «Оттавой»), сыгравшим 800 матчей в лиге.

Ранее этой отметки достигли (803), (815) и Райан Нюджент-Хопкинс (832).