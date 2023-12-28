Зибанежад провел 800-й матч в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2011 с таким достижением

Теги рейтинги Рейнджерс НХЛ Драфт НХЛ Адам Ларссон Райан Нюджент-Хопкинс Брэндон Саад Мика Зибанежад Хоккей

Мика Зибанежад провел 800-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Рейнджерс» стала игра против «Вашингтона» (5:1).

В этом матче Мика Зибанежад отметился 2 передачами.

Всего на его счету 641 (281+360) балл за карьеру в НХЛ.

Зибанежад стал четвертым игроком с драфта-2011 (6-й номер, выбран «Оттавой»), сыгравшим 800 матчей в лиге. 

Ранее этой отметки достигли Адам Ларссон (803), Брэндон Саад (815) и Райан Нюджент-Хопкинс (832).

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1 комментарий
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Удачно когда-то на Брассарда поменяли.
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