Зибанежад провел 800-й матч в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2011 с таким достижением
Мика Зибанежад провел 800-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Рейнджерс» стала игра против «Вашингтона» (5:1).
В этом матче Мика Зибанежад отметился 2 передачами.
Всего на его счету 641 (281+360) балл за карьеру в НХЛ.
Зибанежад стал четвертым игроком с драфта-2011 (6-й номер, выбран «Оттавой»), сыгравшим 800 матчей в лиге.
Ранее этой отметки достигли Адам Ларссон (803), Брэндон Саад (815) и Райан Нюджент-Хопкинс (832).