Зибанежад о 3-м месте Крайдера по голам в истории «Рейнджерс»: «Я очень горжусь им»

Мика Зибанежад заявил, что гордится Крисом Крайдером.

Крайдера ранее забил 281-й гол за «Рейнджерс» и опередил Адама Грэйвза, забросившего 280 шайб за команду. Больше за «Рейнджерс» забивали только Род Жильбер (406 голов) и Жан Ратель (336).

«Это круто, особенно в такой организацией, как «Рейнджерс». Команда «Оригинальной шестерки», все легенды, громкие имена, которые играли здесь, и Крайдер присоединяется к ним. Это довольно круто.

Впечатляет, что он провел в клубе всю карьеру и добился таких результатов. Я очень горжусь им», – сказал нападающий «Рейнджерс».