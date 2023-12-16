Зибанежад о 3-м месте Крайдера по голам в истории «Рейнджерс»: «Я очень горжусь им»

Теги Рейнджерс НХЛ Крис Крайдер Мика Зибанежад Хоккей

Мика Зибанежад заявил, что гордится Крисом Крайдером.

Крайдера ранее забил 281-й гол за «Рейнджерс» и опередил Адама Грэйвза, забросившего 280 шайб за команду. Больше за «Рейнджерс» забивали только Род Жильбер (406 голов) и Жан Ратель (336).

«Это круто, особенно в такой организацией, как «Рейнджерс». Команда «Оригинальной шестерки», все легенды, громкие имена, которые играли здесь, и Крайдер присоединяется к ним. Это довольно круто.

Впечатляет, что он провел в клубе всю карьеру и добился таких результатов. Я очень горжусь им», – сказал нападающий «Рейнджерс».

1 комментарий
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Крейсер несомненно молодчик
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