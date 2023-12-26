Форвард «Трактора» Ткачев: «Вся Россия ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. С той поддержкой, которая есть у Саши, он должен это сделать»

Теги Трактор Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки КХЛ Владимир Ткачев Хоккей

Владимир Ткачев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (828), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Получится у Александра Овечкина за несколько сезонов побить рекорд Уэйна Гретцки?

– С той поддержкой, которая есть у Саши, он должен это сделать. Вся Россия ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.

Нет ничего невозможного. Поэтому полагаю, что все получится, – сказал форвард «Трактора» Владимир Ткачев.

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3 комментария
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"Всей России" по большому счёту насрать.
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Не надо за "всю Россию".
Россия воюет, а этот пинд0с0в развлекает за пинд0с0вские деньги.
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Он уже не Саша, а Александр Михайлович!
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