Форвард «Трактора» Ткачев: «Вся Россия ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. С той поддержкой, которая есть у Саши, он должен это сделать»

Владимир Ткачев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (828), уступая лишь (894).

– Получится у за несколько сезонов побить рекорд Уэйна Гретцки?

– С той поддержкой, которая есть у Саши, он должен это сделать. Вся Россия ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.

Нет ничего невозможного. Поэтому полагаю, что все получится, – сказал форвард « » .