Форвард «Трактора» Ткачев: «Вся Россия ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. С той поддержкой, которая есть у Саши, он должен это сделать»
Владимир Ткачев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (828), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Получится у Александра Овечкина за несколько сезонов побить рекорд Уэйна Гретцки?
– С той поддержкой, которая есть у Саши, он должен это сделать. Вся Россия ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.
Нет ничего невозможного. Поэтому полагаю, что все получится, – сказал форвард «Трактора» Владимир Ткачев.
Россия воюет, а этот пинд0с0в развлекает за пинд0с0вские деньги.