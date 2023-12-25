Дементьев об Овечкине: «Представляю, как ему тяжело, когда он не забрасывает шайбы, которых от него все ждут. Нужно быть морально готовым к такому давлению»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Дементьев Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

22 декабря в игре с «Коламбусом» (3:2 ОТ) капитан «Вашингтона» прервал свою антирекордную 14-матчевую безголевую серию. 24 декабря в игре с «Тампой» (1:2 Б) Овечкин остался без очков.

«Представляю, как тяжело Александру Овечкину, когда он не забрасывает шайбы, которых от него все ждут. Здесь нужно быть морально очень сильно готовым к такому давлению.

Знаю, что Овечкин находится в таком возрасте, когда вряд ли на него что-то может повлиять и давить. Конечно, заброшенная шайба, как в случае с «Коламбусом», всегда приятна, но победа команды важнее всего.

Надеюсь, что с победным голом в овертайме Александру станет легче и он сбросит тот моральный груз, когда шайбы в ворота соперников не шли», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

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