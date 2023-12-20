Рябыкин об 1:4 от Минска: «Витязь» заржавел, такое впечатление. Мы много играли в меньшинстве, почти половину встречи»
Дмитрий Рябыкин оценил поражение от минского «Динамо» (1:4).
«Витязь» проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Матч нам совсем не удался. Такое впечатление, команда заржавела. Мы много играли в меньшинстве, почти половину встречи, что недопустимо для достижения победы. Могу отметить лишь Максима Дорожко: если бы не он, мы бы пропустили гораздо больше.
– После этого поражения от прямого конкурента есть ли шанс на продолжение борьбы за путевку в плей-офф?
– Есть, если играть умно, а не так, как мы сегодня, – сказал главный тренер «Витязя».