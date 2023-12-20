Рябыкин об 1:4 от Минска: «Витязь» заржавел, такое впечатление. Мы много играли в меньшинстве, почти половину встречи»

Теги Витязь Дмитрий Рябыкин Динамо Минск КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил поражение от минского «Динамо» (1:4).

«Витязь» проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Матч нам совсем не удался. Такое впечатление, команда заржавела. Мы много играли в меньшинстве, почти половину встречи, что недопустимо для достижения победы. Могу отметить лишь Максима Дорожко: если бы не он, мы бы пропустили гораздо больше.

– После этого поражения от прямого конкурента есть ли шанс на продолжение борьбы за путевку в плей-офф?

– Есть, если играть умно, а не так, как мы сегодня, – сказал главный тренер «Витязя».

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