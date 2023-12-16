Бондарев о «Витязе»: «Проводим мини-предсезонку. До плей-офф – 7 очков. Поборемся, нам нравится двухочковая система»

Алексей Бондарев рассказал о подготовке «Витязя» к продолжению сезона КХЛ.

– Как проводите каникулы?

– В паузе на Кубок Первого канала главный тренер «Витязя» дал команде три дня отдыха. Затем собрались – и проводим мини-предсезонку. Позади три дня интенсивной работы в режиме «лед – зал», впереди – еще несколько дней тренировок.

Надо перезагрузить команду перед решающим отрезком сезона. Задачи бороться за путевку в плей-офф никто не снимал.

– Насколько эта задача реальна? У вас 31 очко после 40 матчей, у восьмого клуба Запада минского «Динамо» 38 баллов – при двух играх в запасе...

– Наш тренерский штаб считает, что ситуация, скажем так, конкурентная. Может, в октябре отрыв « » от плей-офф и был угрожающим, но сейчас таблица стала плотнее. До плей-офф – семь очков. Поборемся.

Вообще нам нравится двухочковая система, она позволяет избегать больших отрывов в таблице. Впереди три десятка матчей, поэтому как минимум Минск, а также Череповец – на дистанции для атаки. Думаю, так же думают и наши соседи по таблице – «Сочи» и «Куньлунь», – сказал тренер подмосковного клуба.