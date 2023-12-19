Агент Радулова: «Мы находимся в переговорном процессе с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Юрий Николаев Чемпионат.com Хоккей

Агент Александра Радулова высказался о переговорах с «Ак Барсом».

Юрий Николаев прокомментировал информацию о желании форварда подписать новый контракт с казанским клубом.

«Мы находимся в переговорном процессе с «Ак Барсом», – сказал Николаев.

Срок действующего соглашения 37-летнего хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года. Александр Радулов выступает за «Ак Барс» с 2022 года.

В этом сезоне он набрал 27 (9+18) очков в 35 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Радулов хочет продлить контракт с «Ак Барсом» на 2 года («Бизнес Online»)

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