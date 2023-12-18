Хенрик с 1-м хет-триком в карьере, Маккиннон с 2+2 и Стоун с 0+3 – звезды дня в НХЛ

Адам Хенрик, Нэтан Маккиннон и Марк Стоун – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – капитан « » с ассистентским хет-триком в матче с «Оттавой» (6:3).

Вторая звезда – форвард «Колорадо» , набравший 4 (2+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:2). Он продлил результативную серию до 15 игр подряд.

Первая звезда – форвард « » , забросивший 3 шайбы в матче с «Нью-Джерси» (5:1). Хет-трик в ворота бывшей команды стал для него первым за карьеру в лиге.