Хенрик с 1-м хет-триком в карьере, Маккиннон с 2+2 и Стоун с 0+3 – звезды дня в НХЛ
Адам Хенрик, Нэтан Маккиннон и Марк Стоун – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – капитан «Вегаса» Марк Стоун с ассистентским хет-триком в матче с «Оттавой» (6:3).
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:2). Он продлил результативную серию до 15 игр подряд.
Первая звезда – форвард «Анахайма» Адам Хенрик, забросивший 3 шайбы в матче с «Нью-Джерси» (5:1). Хет-трик в ворота бывшей команды стал для него первым за карьеру в лиге.