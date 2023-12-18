Хенрик с 1-м хет-триком в карьере, Маккиннон с 2+2 и Стоун с 0+3 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Анахайм НХЛ Вегас Адам Хенрик Марк Стоун Нэтан Маккиннон Хоккей

Адам Хенрик, Нэтан Маккиннон и Марк Стоун – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – капитан «Вегаса» Марк Стоун с ассистентским хет-триком в матче с «Оттавой» (6:3). 

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:2). Он продлил результативную серию до 15 игр подряд. 

Первая звезда – форвард «Анахайма» Адам Хенрик, забросивший 3 шайбы в матче с «Нью-Джерси» (5:1). Хет-трик в ворота бывшей команды стал для него первым за карьеру в лиге. 

1 комментарий
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Это же Хенрик вроде забросил чумовую шайбу, перебросил защитника, убежал и красиво обыграл вратаря.
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