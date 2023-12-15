Экс-тренер «Вашингтона» Будро возглавил сборную Канады на Кубке Шпенглера

Теги Вашингтон Ванкувер Миннесота Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Кубок Шпенглера Брюс Будро Хоккей

Брюс Будро возглавил сборную Канады на Кубке Шпенглера.

Бывший главный тренер «Вашингтона», «Миннесоты» и «Ванкувера» назначен на аналогичную должность в национальной сборной на турнир в Швейцарии.

В тренерский штаб Брюса Будро вошли Ларри Митчелл, Джим Плейфэр и Джефф Томлинсон.

Кубок Шпенглера состоится с 26 по 31 декабря в Давосе.

В турнире, кроме канадской сборной, также примут участие «Амбри-Пиотта» (Швейцария), «Пардубице» (Чехия), «КалПа» (Финляндия), «Давос» (Швейцария) и «Фрелунда» (Швейцария). 

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