Экс-тренер «Вашингтона» Будро возглавил сборную Канады на Кубке Шпенглера
Брюс Будро возглавил сборную Канады на Кубке Шпенглера.
Бывший главный тренер «Вашингтона», «Миннесоты» и «Ванкувера» назначен на аналогичную должность в национальной сборной на турнир в Швейцарии.
В тренерский штаб Брюса Будро вошли Ларри Митчелл, Джим Плейфэр и Джефф Томлинсон.
Кубок Шпенглера состоится с 26 по 31 декабря в Давосе.
В турнире, кроме канадской сборной, также примут участие «Амбри-Пиотта» (Швейцария), «Пардубице» (Чехия), «КалПа» (Финляндия), «Давос» (Швейцария) и «Фрелунда» (Швейцария).