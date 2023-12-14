Беттмэн о возможном переезде «Вашингтона» в Вирджинию: «Это в 4 милях от их нынешней арены. Это может стать отличной возможностью получить невероятный опыт для фанатов»

Гэри Беттмэн высказался о возможном переезде «Вашингтона» в Вирджинию.

Комиссионер НХЛ ответил на вопрос болельщика о возможном переезде клубов лиги в другие города.

Болельщик упомянул «Аризону», которая временно играет на 5-тысячной Mullett Arena и ищет место для новой арены в районе Финикса.

Беттмэн затронул тему «Кэпиталс», которые играют на Capital One Arena в Вашингтоне, но могут получить другую арену в Александрии, штат Вирджиния.

«Никто не переезжает. Нам нравится, где находятся наши франшизы.

Я знаю, что ходят слухи о том, что « » предложили переехать в Вирджинию, что в 4 милях (6,4 км – прим. Sports.ru) от их нынешней арены.

Это все. И это может стать отличной возможностью получить невероятный, перспективный опыт для фанатов, который соответствует новой эпохе и основан на новых технологиях, новых впечатлениях и чем-то, что может быть совершенно особенным», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в эфире ESPN.

Ранее появилась информация, что «Кэпиталс» стали ближе к переезду в Вирджинию. Местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА. Новый проект включает в себя строительство спортивного района с ареной для команд, концертного зала на 3000 мест, отелей и штаб-квартиры Monumental.

Объекты будут расположены поблизости от станции Потомак-Ярд, входящей в систему Вашингтонского метрополитена.

«Кэпиталс» и «Уизардс» хотят удержать в Вашингтоне. Представлен закон в поддержку модернизации Capital One Arena с финансированием в размере 500 млн долларов