Беттмэн о возможном переезде «Вашингтона» в Вирджинию: «Это в 4 милях от их нынешней арены. Это может стать отличной возможностью получить невероятный опыт для фанатов»

Теги болельщики Вашингтон Аризона Гэри Беттмэн НХЛ Capital One Arena Хоккей

Гэри Беттмэн высказался о возможном переезде «Вашингтона» в Вирджинию.

Комиссионер НХЛ ответил на вопрос болельщика о возможном переезде клубов лиги в другие города.

Болельщик упомянул «Аризону», которая временно играет на 5-тысячной Mullett Arena и ищет место для новой арены в районе Финикса.

Беттмэн затронул тему «Кэпиталс», которые играют на Capital One Arena в Вашингтоне, но могут получить другую арену в Александрии, штат Вирджиния.

«Никто не переезжает. Нам нравится, где находятся наши франшизы.

Я знаю, что ходят слухи о том, что «Вашингтону» предложили переехать в Вирджинию, что в 4 милях (6,4 км – прим. Sports.ru) от их нынешней арены.

Это все. И это может стать отличной возможностью получить невероятный, перспективный опыт для фанатов, который соответствует новой эпохе и основан на новых технологиях, новых впечатлениях и чем-то, что может быть совершенно особенным», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в эфире ESPN.

Ранее появилась информация, что «Кэпиталс» стали ближе к переезду в Вирджинию. Местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА. Новый проект включает в себя строительство спортивного района с ареной для команд, концертного зала на 3000 мест, отелей и штаб-квартиры Monumental.

Объекты будут расположены поблизости от станции Потомак-Ярд, входящей в систему Вашингтонского метрополитена. 

«Кэпиталс» и «Уизардс» хотят удержать в Вашингтоне. Представлен закон в поддержку модернизации Capital One Arena с финансированием в размере 500 млн долларов

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4 комментария
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и переименовать клуб в Вулвз, добавил Беттмэн
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С точки зрения болельщиков: ничего принципиально не поменяется. Переезд на 6 км от нынешней арены - это не переезд. Тем более, там и метро ездит до Александрии (я был разок в этом городке, отмечал там Новый год 2017/18). Команда даже название вряд ли менять будет - как были Вашингтон Кэпс, так и останутся. В НФЛ есть Вашингтон Коммандерс, их стадион физически находится в штате Мэриленд, но команда продолжает называться Вашингтон.

С точки зрения организации: весь вопрос, кто даст лучшие условия по инвестициям и налогам - власти города Вашингтон или власти штата Вирджиния. Вашингтон уже сделал контроферту, чтобы организация осталась в городской черте.
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Я канеш всё понимаю, но называть невероятным новым опытом для фанатов то, что им придётся дальше ездить на матчи в новое место.....это прям сильно🤣
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Не понимаю я этой франшизы в Аризоне. Кому она там нужна? Там и при старом стадионе заполняемость плачевная была.
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