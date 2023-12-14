Игорь Руденков: «Почему бы не вернуться в КХЛ вместе с новокузнецким «Металлургом»? Потенциал у команды высокий»

Игорь Руденков надеется вернуться в КХЛ вместе с новокузнецким «Металлургом».

Ранее форвард выступал за «Витязь», «Амур», магнитогорский «Металлург» и «Сочи».

– Почему именно «Металлург»?

– Новокузнецк – один из самых хоккейных городов России, здесь отличные традиции, хорошая школа. Плюс клуб возглавил Валерий Белов, тренер, который многое выиграл в КХЛ и развивает игроков, это тоже стало фактором.

Мы будем прибавлять. Потенциал у команды высокий. Надо выходить в плей-офф с преимуществом своего поля и бороться за Кубок Петрова. Только такая задача ставится тренерским штабом, руководством.

– В чем резервы команды?

– Их много. В частности, было бы здорово начать играть на главной арене города – «Кузнецких Металлургов». Болельщики всегда были шестым игроком «Металлурга». Так и будет, когда перейдем с малой арены на большую.

– – это шаг назад в вашей карьере?

– Нет, это хорошая мотивация. Получил возможность много играть и где-то, скажем так, перезагрузить свою карьеру.

– Ваши планы на сезон.

– Помогать команде, выигрывать в плей-офф, возвращаться в . Почему бы не вместе с «Металлургом»? – сказал .