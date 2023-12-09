ФХР показала новый Кубок Первого канала. Высота трофея – 65 см, вес – 17,5 кг, чаша символизирует лед со следами лезвий коньков
ФХР представила новый Кубок Первого канала.
«Новый Кубок Первого канала изготовлен по дизайну ювелира Владимира Майзеля. В производстве трофея применены латунь, никель и позолота. Его высота – 65 см, а вес – 17,5 кг.
Основа Кубка – кристалл, а чаша символизирует лед со следами лезвий коньков. В основании – медальон с изображением Снеговика, талисмана турнира.
Владимир Майзель – члена Союза художников России, почетный член Российской академии художеств. Является автором Кубка Гагарина и других трофеев КХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы ФХР.
Очередной розыгрыш традиционного декабрьского турнира пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.
В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.
Фото: сайт ФХР.