ФХР показала новый Кубок Первого канала. Высота трофея – 65 см, вес – 17,5 кг, чаша символизирует лед со следами лезвий коньков

Теги ФХР Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала арт стиль сборная России U25 Хоккей

ФХР представила новый Кубок Первого канала.

«Новый Кубок Первого канала изготовлен по дизайну ювелира Владимира Майзеля. В производстве трофея применены латунь, никель и позолота. Его высота – 65 см, а вес – 17,5 кг.

Основа Кубка – кристалл, а чаша символизирует лед со следами лезвий коньков. В основании – медальон с изображением Снеговика, талисмана турнира.

Владимир Майзель – члена Союза художников России, почетный член Российской академии художеств. Является автором Кубка Гагарина и других трофеев КХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Очередной розыгрыш традиционного декабрьского турнира пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. 

В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

Фото: сайт ФХР.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На светодиодную лампочку с цоколем Е27 похоже :)
+5
-3
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Супер , молодцы .
+1
0
+1
Красивый. Молодец дизайнер.
+1
-1
0
Выглядит прикольно
0
0
0
Какая глубина чашки и сколько туда влезет пива?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий