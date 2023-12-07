Павел Бучневич: «Позитивных журналистов у нас нет! Заходишь на сайты, видишь негатив – «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать?»

Павел Бучневич упрекнул российскую прессу в отсутствии позитива.

– Как-то в интервью Алексею Шевченко вы говорили, что в Америке к вам относятся лучше, чем в России, а в нашей прессе упоминают только в случае каких-то проблем.

– Так и есть.

Заходишь на спортивные сайты и видишь не позитив – «Бучневич забил гол в ворота «Колорадо», а негатив – «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать?

Везде ищут какую-то проблему. Позитивных журналистов у нас нет! – сказал нападающий нападающий « » .