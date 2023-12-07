Павел Бучневич: «Позитивных журналистов у нас нет! Заходишь на сайты, видишь негатив – «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать?»
Павел Бучневич упрекнул российскую прессу в отсутствии позитива.
– Как-то в интервью Алексею Шевченко вы говорили, что в Америке к вам относятся лучше, чем в России, а в нашей прессе упоминают только в случае каких-то проблем.
– Так и есть.
Заходишь на спортивные сайты и видишь не позитив – «Бучневич забил гол в ворота «Колорадо», а негатив – «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать?
Везде ищут какую-то проблему. Позитивных журналистов у нас нет! – сказал нападающий нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
По факту ведь написано.
Бредни какие-то. Не забивал 10 игр - нельзя об этом писать. А как забил - тут же везде должен быть пазитив)))
И господа Назаров, Кожевников, Фитисов и Быков начнут везде говорить какой замечательный хоккеист Павел Бучневич..) А если кто-то посмеет этому возразить, выше перечисленные господа, тебя Павел всегда защитят и обогреют.
Это жизнь Павел.