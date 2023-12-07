Павел Бучневич: «Позитивных журналистов у нас нет! Заходишь на сайты, видишь негатив – «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать?»

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Спорт-Экспресс Хоккей

Павел Бучневич упрекнул российскую прессу в отсутствии позитива.

– Как-то в интервью Алексею Шевченко вы говорили, что в Америке к вам относятся лучше, чем в России, а в нашей прессе упоминают только в случае каких-то проблем.

– Так и есть.

Заходишь на спортивные сайты и видишь не позитив – «Бучневич забил гол в ворота «Колорадо», а негатив – «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать?

Везде ищут какую-то проблему. Позитивных журналистов у нас нет! – сказал нападающий нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.

9 комментариев
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А в чём шляпа то?
По факту ведь написано.
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Так зачем ты заходишь на сайты, если видишь там негатив? Сделал бы свою группу вк и писал бы в ней - «Бучневич снова выиграл Харт»

Бредни какие-то. Не забивал 10 игр - нельзя об этом писать. А как забил - тут же везде должен быть пазитив)))
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Ответ Лёша Алёшин
тогда кто право даёт писать и использовать его имя? кто -то на этом дерьме зарабатывает ещё обсирает человека
Кто даёт прово транслировать матчи, в которых он участвует? А если он 10 матчей не забивал? Кто-то это покажет и обосрет человека
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Ответ Лёша Алёшин
по факту ты и писака идиоты
Ты прием транквилизаторов пропустил что-ли?))
+6
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Бучневич.. Начни везде писать и кричать, что ты за Владимира Владимировича с самого своего рождения! И всё!

И господа Назаров, Кожевников, Фитисов и Быков начнут везде говорить какой замечательный хоккеист Павел Бучневич..) А если кто-то посмеет этому возразить, выше перечисленные господа, тебя Павел всегда защитят и обогреют.

Это жизнь Павел.
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Позитивный журналист написал бы: "Не прошло и одиннадцати игр, как Бучневич снова забил"
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Ответ Лёша Алёшин
тогда кто право даёт писать и использовать его имя? кто -то на этом дерьме зарабатывает ещё обсирает человека
Буч, перелогинься. ;)
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